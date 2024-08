Strage nella scuola: condanna di Usa e Unione europea 

Tel Aviv. «Una pericolosa escalation». L’attacco israeliano su una scuola di Gaza City, che secondo Hamas ha provocato almeno 93 morti, tra cui 11 bambini, piomba sul rilancio dei colloqui previsto per il 15 agosto per definire un accordo sulla tregua e Gaza e il rilascio degli ostaggi. Il bilancio fornito dalle autorità della Striscia è stato contestato dall’Idf che parla di «cifre gonfiate»: nella scuola c’era una «sala di comando di Hamas e della Jihad islamica» e nel raid sono stati uccisi «19 terroristi», sostiene l’esercito israeliano. Il tutto alla vigilia di una settimana cruciale per la regione, con l’intenso lavoro diplomatico degli Usa e degli alleati della regione per frenare i previsti attacchi di Hezbollah e dell’Iran dopo gli omicidi del consigliere militare di Nasrallah, Fuad Shukr, a Beirut e del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran. Alti funzionari israeliani hanno definito questa tornata di incontri «l’ultima possibilità» per la liberazione degli ostaggi in cambio di un cessate il fuoco temporaneo a Gaza.

Voci unanimi

La condanna per l’attacco sulla scuola è unanime: dagli Stati Uniti «profondamente preoccupati per le notizie di vittime civili a Gaza», all’Europa, a cominciare dall’Alto rappresentante Ue Josep Borrell che si è detto «inorridito dalle immagini». Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito «inaccettabile» il bombardamento della scuola, chiedendo a Israele «il rispetto del diritto umanitario». L’Egitto, Paese mediatore, ha affermato che «l’uccisione deliberata» di palestinesi disarmati, proprio alla vigilia dei colloqui, dimostra che manca la volontà politica di Israele di porre fine alla guerra. Sulla stessa linea Mousa Abu Marzouk, membro dell’ufficio politico di Hamas: «Israele sta cercando di ostacolare i negoziati» per un cessate il fuoco.

I numeri

L’attacco dell’Idf alla scuola al Tabin e alla moschea di Daraj Tuffah è stato comunicato ufficialmente alle 4.38 di ieri mattina (ora italiana): colpito un centro di comando di Hamas e di gruppi jihadisti nascosto in una struttura che serve da rifugio agli sfollati. Un’ora prima la Protezione civile di Hamas aveva detto che i morti e i feriti erano decine. Successivamente il bilancio è stato aggiornato tra i 90 e i 100 morti. L’Idf ha confermato di aver «accertato la morte di 19 membri di Hamas e della Jihad islamica alla scuola di Tabin a Gaza City» dopo il raid condotto contro la sala comando, situata all’interno di una moschea nel complesso scolastico, con 3 «munizioni di precisione che non avrebbero potuto causare i danni e le vittime riferiti dall’ufficio stampa governativo a Gaza. Né lì vicino c’erano donne e bambini». L’esercito ha pubblicato le riprese effettuate dopo i colpi che «mostrano che non ci sono danni gravi all’edificio». L’Idf, che negli ultimi mesi ha attaccato siti di Hamas nelle scuole, ha fatto sapere che i miliziani «hanno sempre più difficoltà a rimanere all’interno dei tunnel dopo dieci mesi di guerra e si spostano in superficie, nascondendosi tra i civili».

La condizione

Nessuna indiscrezione è invece arrivata sulla posizione del governo israeliano in relazione alla notizia trapelata venerdì secondo cui Hamas avrebbe posto come condizione per la riuscita dei colloqui la liberazione di Marwan Barghouti, il leader di Fatah che sconta 5 ergastoli in una prigione israeliana. Insomma, tutto sembra essere in bilico: la tregua, la vita degli ostaggi, le minacce di attacco a Israele. Questioni di cui ha discusso il segretario di Stato Usa Antony Blinken in un colloquio telefonico con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant di venerdì, riferito da Walla.

