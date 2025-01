Un aereo della compagnia regionale americana Psa si è scontrato in volo a Washington con un elicottero militare e si è poi inabissato nel fiume Potomac spezzandosi in più pezzi. Non ci sarebbe alcun superstite e i morti (fra i quali molti sportivi, specialmente pattinatori) sarebbero 67. Non si parla di terrorismo e si indaga sulle ragioni della tragedia. Trump: colpa delle politiche di inclusione di Biden.

