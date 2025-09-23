VaiOnline
Chieti.
24 settembre 2025 alle 00:43

Strage infinita: 2 morti sul lavoro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Chieti. Un’altra giornata nera per gli incidenti sul lavoro: nel giro di poche ore sono morti due operai tra l’Abruzzo e il Piemonte, un terzo è rimasto gravemente ferito in Friuli. A Torino di Sangro, in provincia di Chieti, ha perso la vita Rosario Di Palma, di 51 anni, dipendente della Prima Easter, azienda di stampaggio a iniezione di materie plastiche. L’operaio è rimasto schiacciato mentre trasportava su un muletto una balla di juta che conteneva una tonnellata di polimeri. L’uomo è morto sul colpo. Poche ore più tardi, a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, un operaio romeno di 54 anni è stato travolto e ucciso dal crollo di un muro durante i lavori per la costruzione di una baita nella zona sciistica della Riserva Bianca. Inutili i soccorsi dei colleghi e del 118: l’uomo è morto sotto le macerie, sul posto sono stati effettuati rilievi dai carabinieri e dai tecnici dello Spresal dell’Asl. Infine nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, in provincia di Gorizia, un operaio impegnato in cantiere è caduto da circa tre metri riportando traumi alle gambe e al rachide. Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Cattinara, non sarebbe in pericolo di vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto