Strage infinita: 2 morti sul lavoro 

Chieti. Un’altra giornata nera per gli incidenti sul lavoro: nel giro di poche ore sono morti due operai tra l’Abruzzo e il Piemonte, un terzo è rimasto gravemente ferito in Friuli. A Torino di Sangro, in provincia di Chieti, ha perso la vita Rosario Di Palma, di 51 anni, dipendente della Prima Easter, azienda di stampaggio a iniezione di materie plastiche. L’operaio è rimasto schiacciato mentre trasportava su un muletto una balla di juta che conteneva una tonnellata di polimeri. L’uomo è morto sul colpo. Poche ore più tardi, a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, un operaio romeno di 54 anni è stato travolto e ucciso dal crollo di un muro durante i lavori per la costruzione di una baita nella zona sciistica della Riserva Bianca. Inutili i soccorsi dei colleghi e del 118: l’uomo è morto sotto le macerie, sul posto sono stati effettuati rilievi dai carabinieri e dai tecnici dello Spresal dell’Asl. Infine nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, in provincia di Gorizia, un operaio impegnato in cantiere è caduto da circa tre metri riportando traumi alle gambe e al rachide. Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Cattinara, non sarebbe in pericolo di vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA