Strage, indaga anche Roma Sospetti sulla titolare del bar: fuggì portando via l’incasso? 

SION. Omicidio colposo, lesioni gravi e incendio: anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sull'incendio di Crans-Montana costato la vita a 40 persone, sei delle quali italiane, con 116 feriti di cui 14 connazionali. Una mossa, quella dei magistrati romani, che dà alla vicenda giudiziaria sulla strage di Capodanno una dimensione internazionale, dopo le analoghe iniziative giudiziarie della Francia e, ieri, del Belgio.

La competenza italiana

Proprio la procura belga si è messa a disposizione delle autorità giudiziarie e di polizia elvetiche per l'esecuzione di eventuali atti d'indagine in Belgio, compresa - se necessaria - l'audizione di testimoni. Il procedimento italiano è stato avviato dai pm della Capitale che, di norma, hanno competenza per episodi che coinvolgono cittadini italiani all'estero, anche sulla base di una comunicazione inviata dalla la Farnesina. Una nota in cui è contento l'elenco delle vittime e dei feriti della strage di Capodanno provenienti dal nostro Paese, così come accertato dalle autorità consolari che hanno fatto i riconoscimenti.

L'ipotesi che l'inchiesta approdasse anche in Italia era stata caldeggiata mercoledì da Sébastien Fanti, uno degli avvocati delle famiglie coinvolte nella tragedia, che aveva parlato di una «competenza residuale» del nostro Paese, considerato il rilevante numero di connazionali coinvolti.

Oggi intanto, proprio nel giorno in cui la Svizzera si fermerà per ricordare le vittime del drammatico incendio del Constellation, i magistrati inquirenti di Sion sentiranno Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari francesi del bar andato a fuoco all’1.30 del primo gennaio. Sarà per loro il primo interrogatorio da indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi, dopo essere già stati sentiti dalla procuratrice generale del Vallese Béatrice Pilloud come persone informate sui fatti.

L’interrogatorio

Sull'origine tecnica dell'incidente ci sono ormai pochi dubbi: a incendiare il soffitto del locale, ricoperto di schiuma fonoassorbente altamente infiammabile, è stato un piccolo fuoco di artificio posto su una bottiglia di champagne sollevata da una cameriera, a sua volta alzata all'altezza del soffitto da un altro dipendente del disco bar. Ma sono ancora tanti i nodi da sciogliere riguardanti, in particolare, le responsabilità e il rispetto delle norme di sicurezza. L'interrogatorio di oggi, alla presenza degli avvocati delle famiglie delle vittime, sarà un'occasione per la coppia, originaria della Corsica, di chiarire anche alcune circostanze emerse ieri, e non confermate, secondo cui la donna, presente nel locale nel momento dell'incendio, sarebbe stata filmata da alcune telecamere di videosorveglianza mentre si allontanava dal locale durante l'emergenza, portando via la cassa.

Sullo stato di libertà dei coniugi Moretti si sono concentrate le critiche dei legali delle famiglie. L’avvocato Fanti ha detto di sperare che l'interrogatorio di oggi porti «alla custodia cautelare dei due proprietari».

