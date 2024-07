Strage durante lo yoga, muoiono tre bambine 

Londra. Tre belle bambine il cui sorriso si è spento per sempre. Il Regno Unito, e non solo, è in lutto - fra disperazione, rabbia, interrogativi senza risposta - per la strage all’arma bianca delle piccole “swifties”, prese di mira nell’attacco inspiegabile e insensato compiuto da un 17enne a Southport, località costiera alle porte di Liverpool: ennesimo episodio di delirante violenza con un coltello contro una classe di creature indifese, fra 6 e 11 anni di età, incontratesinei locali di un centro per la prima maternità e l’infanzia per trascorrere qualche ora di divertimento ballando sulle note delle hit più amate di Taylor Swift, muovendo i primi passi nello yoga o imparando a intrecciare braccialetti. Tre bimbe, ferite più gravemente, non ce l’hanno fatta e sono morte poche ore dopo il ricovero d’urgenza con ambulanze ed elicotteri. Mentre altre sei restano in ospedale, 5 in condizioni “critiche”, al pari di due insegnanti e di un altro adulto. Del killer arrestato dalla Merseyside Police si è venuto a sapere che è nato a Cardiff, in Galles, da genitori immigrati dal Ruanda, e che viveva vicino a Southport con la famiglia dal 2013. Ma restano misteriosi gli spettri che lo hanno indotto a seminare morte.

