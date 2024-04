Strage di Suviana, via all’inchiesta 

Bologna. L’incendio è partito dall’alternatore? Cosa è successo nei momenti immediatamente precedenti all’esplosione? Si è fatto tutto quello che era umanamente possibile per non mettere a rischio la vita dei sette tecnici che sono morti martedì, nel disastro alla centrale idroelettrica sul lago di Suviana, una delle più gravi stragi sul lavoro accadute in Italia nel ventunesimo secolo Sono alcune delle domande alle quali, da oggi, proverà a rispondere la Procura di Bologna.

Il disastro

Comincia l’inchiesta sul disastro nella centrale di Enel Green power sull'Appennino bolognese, ma non ci si dovranno attendere accelerazioni o colpi di scena, perché sarà un’inchiesta lunga e faticosa, che dovrà cercare di ricostruire quello che è successo martedì scorso, poco prima delle 15, fra il piano -8 e il piano -9 di una delle centrali più importanti dell'Appennino. Anche perché ci vorranno ancora un po’ di giorni prima che la centrale torni perfettamente accessibile: deve essere infatti svuotata dall'acqua e devono terminare i controlli che escludano in maniera assoluta danni strutturali provocati dall’esplosione.

La scatola nera

Solo allora si potranno fare i primi sopralluoghi. In attesa delle perizie, che analizzeranno anche il sistema Scada, la cosiddetta scatola nera della centrale che è in mano agli inquirenti, l'indagine ripartirà dalle testimonianze dei tecnici, perlopiù dipendenti di Enel Green Power e in alcuni casi profondi conoscitori di ogni segreto della centrale di Bargi, che saranno sentiti dai carabinieri per provare a ricostruire i minuti precedenti all'incidente.

Un'inchiesta molto complessa, insomma, nella quale potrebbero arrivare anche iscrizioni tecniche nel registro degli indagati, se la procura lo ritenesse necessario per svolgere alcuni passaggi procedurali nella ricostruzione dei fatti.

