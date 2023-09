Strage di Sinnai, via alla revisione del processo 

Tre anni a passo lento, impercettibile. Poi la svolta: ieri la Corte d’appello di Roma ha rotto gli indugi e dato realmente il via all’iter giudiziario di revisione del processo costato nel 1992 l’ergastolo per strage al pastore Beniamino Zuncheddu di Burcei. I giudici poco prima delle 15,30 hanno ammesso come prova tutti i testimoni indicati dal procuratore generale capitolino e dall’avvocato Mauro Trogu, difensore del detenuto; accolto la richiesta di deposito di buona parte dei documenti indicati dal legale; disposto l’acquisizione del fascicolo originario del procedimento su quel terrificante fatto di sangue, carte custodite in Corte d’assise a Cagliari; concesso alcune settimane in più al perito per la trascrizione e traduzione finali delle intercettazioni dei dialoghi sui quali essenzialmente si basa l’intera nuova causa.

I tre delitti

Si parla del triplice omicidio commesso sui monti di Sinnai la sera dell’8 gennaio 1991: secondo la sentenza definitiva, Zuncheddu aveva imbracciato un’arma e, in rapida sequenza, ucciso Gesuino Fadda (originario di Maracalagonis, proprietario dello stazzo Cuile is Coccus alle pendici del monte Serpeddì, 700 metri di altitudine), suo figlio Giuseppe e il servo pastore Ignazio Pusceddu per vendicare presunti torti subiti dai suoi amici e compagni di Burcei, che gravitavano col bestiame nei terreni confinanti e avevano come punto d’appoggio l’ovile di Masone Scusa, poco distante. Nei mesi precedenti la tensione tra le parti era cresciuta di livello tra minacce, insulti, scazzottate, vacche e cani uccisi, qualche sparatoria di avvertimento. Sino all’esito nefasto e ai tre corpi senza vita lasciati a terra all’esterno dell’ovile. L’assassino aveva portato a termine il proprio compito ed era fuggito nell’oscurità, perché a quell’ora il sole era già tramontato. Ma aveva commesso un errore.

Il sopravvissuto

C’era un testimone, il genero di Fadda, che il bandito aveva pensato di aver fatto fuori (a suon di fucilate) e invece era sopravvissuto. Era stato lui a indicare il nome del responsabile: Beniamino Zuncheddu. Indicazione decisiva, oltre ai riscontri trovati dagli inquirenti (un alibi ritenuto falso, la frase pronunciata dall’imputato contro le vittime - «se facessero a voi quel che fate alle vacche...» - nel pieno dei contrasti), per incastrare l’allora 26enne pastore. Ergastolo.

Trent’anni dopo

Lui si è sempre dichiarato innocente in questi 32 anni trascorsi in cella. Poi la decisione di rivolgersi all’avvocato Trogu, che ha preso in mano il fascicolo, deciso di approfondire alcuni dettagli, fatto eseguire una consulenza di parte e concluso: Zuncheddu non c’entra. Perché? In stretta sintesi, il sopravvissuto aveva indicato una persona di corporatura diversa; non poteva aver visto in faccia l’omicida (come invece disse) perché la stanza nella quale si era nascosto era senza luce; aveva fatto il nome di Zuncheddu su spinta di un investigatore che gli aveva fatto vedere il volto del pastore prima del riconoscimento ufficiale davanti al pm (lo ha ammesso lo stesso testimone parlando, intercettato dagli investigatori, con la moglie). Elemento quest’ultimo che alcuni anni fa ha spinto l’allora pg di Cagliari, Francesca Nanni (si era convinta della bontà delle tesi del legale), a definire «falsa» la prova regina a carico dell’ergastolano: Zuncheddu a suo dire era innocente, non poteva aver portato a termine un’azione definita «paralimitare» vista anche la sua menomazione a una spalla. Da qui la richiesta di revisione.

Con lentezza

Domanda ammessa nel 2020, ma la macchina si è messa realmente in moto solo ieri con l’ammissione dei testimoni mentre all’esterno i Radicali con Irene Testa (garante dei detenuti della Sardegna) mettevano in scena un sit-in chiedendo «giustizia per Beniamino». La strada per decidere se Zuncheddu davvero sia innocente è lunga; però il primo passo è stato compiuto. Si comincia il 13 ottobre con un amico dei Fadda e il carabiniere che raccolse la prima testimonianza del sopravvissuto il quale, in ambulanza la mattina successiva ai delitti, disse di non aver riconosciuto l’assassino il quale sul volto aveva un collant da donna; versione cambiata 40 giorni dopo.

RIPRODUZIONE RISERVATA