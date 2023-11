Strage di Sinnai, una nuova pista 

INVIATO

Roma. C’è un nuovo nome coinvolto, in qualche modo, nella strage di Sinnai. Una persona, o più di una, che avrebbe partecipato all’evento o che sa chi aveva imbracciato il fucile la sera dell’8 gennaio 1991 facendo fuori Gesuino Fadda, il figlio Giuseppe e il pastore Ignazio Pusceddu nell’ovile di Su Enazzu Mannu, sotto la punta Serpeddì, a pochi chilometri da Burcei. Non solo: i giudici hanno ritenuto necessario un confronto tra il superstite dell’eccidio, Luigi Pinna, e il poliziotto che eseguì le indagini Mario Uda.

L’udienza

La clamorosa novità, l’ennesima di questa vicenda, è emersa ieri a Roma in Corte d’appello dove si celebra il processo di revisione della condanna all’ergastolo dell’unico imputato riconosciuto sinora colpevole dell’eccidio: Beniamino Zuncheddu, 59 anni, in cella dal febbraio 1991 quale autore di un massacro legato, secondo le sentenze definitive, a litigi per sconfinamenti di bestiame e contrasti tra allevatori che agivano in uno stesso territorio.

Il detenuto a fine udienza, dopo quanto rivelato martedì scorso dal superstite Pinna (ha confermato che, prima di essere sentito dal pm, fu proprio Uda a mostrargli la foto di Zuncheddu quale sospettato: un passo che ha reso inattendibile la sua successiva indicazione del pastore di Burcei come responsabile), ha detto ai giudici: «Ho passato tanti anni di carcere, vorrei andare a casa. Sarebbe pure tempo».

I testimoni

L’indicazione di una nuova strada da seguire, da capire quanto attendibile, è stata fatta da uno dei testimoni chiamati ieri a deporre dal procuratore generale Francesco Piantoni e dall’avvocato Mauro Trogu, difensore di Zuncheddu, nel corso di un’audizione a porte chiuse. Cosa sia stato detto non è emerso, e il teste a fine deposizione è stato fatto uscire da una porta laterale.

Varie versioni

Stessa strategia utilizzata per il pastore Paolo Melis, ex dipendente dei Fadda, la cui dichiarazione nelle settimane successive alla mattanza fu tra gli elementi fondanti della condanna di Zuncheddu. In realtà è giusto parlare di più dichiarazioni, perché inizialmente sostenne di aver saputo da Giuseppe Fadda che fu proprio Beniamino Zuncheddu a pronunciare la frase che lo incriminò: «Quel che voi fate alle mie vacche un giorno lo farò a voi». In seguito, in un momento che oggi pg e legale legano all’intervento nelle indagini di Uda, lo stesso Melis affermò che era stato lui a sentire con le proprie orecchie quella frase. Qual è la verità? Ieri pare esser tornato alla prima versione, per poi aggiungere di aver riferito quanto scoperto a Uda il quale fece vedere anche a lui la foto di Zuncheddu. Infine il testimone ha confermato il rapporto conflittuale dei Fadda con i vicini, senza però nominare gli Zuncheddu. «Stavano sempre bisticciando. Mandavano contro le bestie i cani, che poi trovarono impiccati a un albero, uccidevano gli animali. Avevano questa mentalità».

Contraddizioni

Il tutto in una deposizione durata oltre due ore, tra non ricordo e continue contraddizioni e anche accenni di pianto nel mezzo delle domande di pg, avvocato difensore e legali di parte civile (Maria Alessandra Del Rio e Francesca Spanu). In precedenza ha parlato il maresciallo dei carabinieri Ernesto Corona, il quale ha confermato di conoscere Libero Fadda (l’uomo che rivelò a Pinna di aver ricevuto la visita di tre persone che gli chiesero di limare le matricole di tre fucili: avvenimento che Fadda legò alla strage, essendo avvenuta poco prima dei fatti). Il militare lo conosce «perché è di Maracalagonis», dove lui prestava servizio, ma ha smentito «mi abbia mai detto qualcosa sui delitti di Sinnai».

«Scarceratelo»

A fine udienza l’avvocato Trogu ha chiesto la scarcerazione del suo assistito poiché «in queste due udienze sono stati acquisiti elementi che fanno ritenere come Zuncheddu stia scontando una pena inutile. Un giorno in più è un giorno che non si deve scontare». Ma la Corte ha aggiornato al 30 novembre per sentire Maria Caterina Fadda, figlia di Gesuino, al 12 dicembre per citare altri testimoni e dar vita al confronto tra Uda e Pinna e al 19 per la decisione.

RIPRODUZIONE RISERVATA