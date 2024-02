«Strage di Sinnai, ulteriori indagini sul triplice delitto» 

Terminato con l’assoluzione con formula piena il processo di revisione nei confronti di Beniamino Zuncheddu, il pastore di Burcei condannato ingiustamente all'ergastolo per la strage di Sinnai e rimasto in carcere da innocente per quasi 33 anni, il Procuratore Generale, Luigi Patronaggio, ha trasmesso «tutti gli atti di istruzione compiuti alla competente Procura della Repubblica di Cagliari per le sue doverose ulteriori indagini».

Il nuove impulso

A dare notizia dell’avvio di ulteriori indagini sull’uccisione di Gesuino Fadda, del figlio Giuseppe e del pastore Ignazio Pusceddu, avvenuto alle 18.30 dell’8 gennaio 1991, è stato ieri lo stesso numero uno della Procura generale del capoluogo. «In attesa di leggere le motivazioni della sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Roma», rivela Patronaggio, «anche sulla base degli atti compiuti dalla dottoressa Francesca Nanni, che mi ha preceduto, ho indicato alla Procura della Repubblica, guidata dal dottor Rodolfo Sabelli, nuovi temi di indagini da sviluppare ed approfondire». Il nuovo impulso investigativo si aggiunge alle due inchieste, ambedue già nelle mani del procuratore aggiunto Paolo De Angelis, aperte per far luce sui veri autori del sanguinoso triplice omicidio, avvenuto nell’ovile Cuile is Coccus, alle pendici di Serpeddì.

Le due inchieste

Entrambi i fascicoli sono già aperti contro ignoti, uno sin dal 2020 con l’obiettivo di scoprire gli eventuali complici del massacro quando ancora si riteneva che Beniamino Zuncheddu avesse fatto parte del commando. All’interno di questi è confluito anche il materiale raccolto dalla Procura con un sequestro probatorio dei documenti originali sulla strage, custoditi negli uffici della Questura di Cagliari. Tra questi anche l’identikit dell’omicida, tratteggiato a caldo seguendo il racconto dell’unico sopravvissuto. Nelle carte già a disposizione del pm De Angelis anche un verbale di Polizia del 12 gennaio 1991 (quattro giorni dopo la strage) che, firmato dall’ispettore della Criminalpol, Mario Uda, contiene un passaggio sul sequestro di Gianni Murgia, una delle due piste seguite dagli inquirenti dopo il triplice delitto. L’altra pista portava ad un presunto traffico di armi in quelle montagne in quegli anni. Proprio da quelle ipotesi ripartirà, dunque, il lavoro degli investigatori.

Investigatori in campo

Gli investigatori della Procura starebbero ripartendo dalla ricostruzione messa nero su bianco nella richiesta di revisione dall’ex pg di Cagliari, Francesca Nanni, e dall’avvocato Mauro Trogu, difensore del pastore di Burcei, in base alla quale ci potrebbe essere filo rosso a unire due fatti apparentemente distinti: l’eccidio di Cuile is Coccus e il rapimento dell’imprenditore Gianni Murgia, avvenuto il 20 ottobre 1990 a Dolianova. La tesi, inserita nella richiesta di revisione, è che i banditi nella fuga dopo il prelevamento dell’ostaggio abbiano percorso una strada che li portò proprio a ridosso dell’ovile del massacro. Forse lì il prigioniero fu consegnato al gruppo di custodia, che a sua volta lo trasportò ad Austis (nel Nuorese) dove l’ostaggio rimase sino alla liberazione, l’11 gennaio 1991. Tre giorni dopo ci fu la triplice mattanza. Ci potrebbe essere una relazione tra i due gravi fatti di cronaca? Un interrogativo su cui lavora la Procura.

Altri fascicoli

Altri fascicoli, invece, saranno aperti dai pm romani quando riceveranno gli atti del processo di revisione, trasmessi della Corte di Appello. I giudici ipotizzano tre presunte false testimonianze, una delle quali dell’ex poliziotto Mario Uda: avrebbe mostrato la foto di Zuncheddu a Luigi Pinna, unico superstite della strage, che – dopo oltre trent’anni – ha infine rivelato in aula di aver riconosciuto l’allevatore proprio per quel suggerimento. Dubbi anche sulle testimonianze della moglie del sopravvissuto (figlia e sorella di due delle tre vittime) e un altro pastore.

RIPRODUZIONE RISERVATA