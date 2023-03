Strage di Sinnai: sì alla revisione del processo 

La convocazione del sopravvissuto in Tribunale era legata ad alcuni dubbi della Procura generale su cosa realmente fosse accaduto tra i casolari di Cuile is Coccus, 700 metri di altitudine sotto punta Serpeddì, quando erano stati uccisi in sequenza Gesuino Fadda, 57 anni, proprietario dell’ovile, il figlio Giuseppe, 25, e il pastore Ignazio Pusceddu (57). Pinna, marito di una delle figlie di Fadda, si era salvato perché creduto morto. Zuncheddu, secondo la sentenza definitiva, l’uomo che aveva agito: era stato inchiodato da una frase da lui stesso pronunciata qualche tempo prima durante una delle liti che vedevano contrapposti gli allevatori di Cuile is Coccus e quelli che gravitavano a Masone Scusa, dove c’era il pastore 57enne («se facessero a voi quel che voi fate alle vacche...», a volte uccise a fucilate) e dalla testimonianza di Pinna.

Lo scorso novembre per due ore il collegio aveva ascoltato le conclusioni del perito riguardo la trascrizione del dialogo in auto davanti al Tribunale di Cagliari tra l’unico sopravvissuto all’eccidio (Luigi Pinna) e la moglie, colloquio intercettato tre anni fa dai carabinieri. Il professionista aveva sostenuto che l’uomo nel spiegare alla donna come fosse andato l’incontro terminato poco prima al Palazzo di giustizia aveva ammesso (questa la tesi investigativa) di aver indicato 32 anni fa agli inquirenti la foto che ritraeva l’autore degli omicidi (Zuncheddu) solo dopo che gliela aveva già mostrata un investigatore. Iniziativa che di fatto aveva reso inattendibile l’indicazione.

L’ammissibilità del giudizio di revisione; la necessità di chiarire alcuni passaggi delle intercettazioni; il rinvio dell’udienza a maggio per ammettere le prove. Tre passaggi chiave del procedimento andato in scena ieri a Roma davanti alla Corte d’appello dove si è celebrato il nuovo appuntamento dell’iter giudiziario che potrebbe sfociare (questa la speranza del diretto interessato e del suo avvocato Mauro Trogu) nella rivisitazione del processo costato l’ergastolo (definitivo) al pastore Beniamino Zuncheddu di Burcei, 57 anni, in carcere dal febbraio 1991 quale autore del triplice delitto commesso il mese precedente sulle montagne di Sinnai: una strage legata, secondo la sentenza definitiva, a sconfinamenti di bestiame e litigi feroci tra allevatori vicini.

Il colloquio

In Tribunale

La difesa

Accuse che l’ergastolano ha sempre respinto, tanto da bruciarsi sino a oggi la possibilità di accedere alla libertà condizionale che si può ottenere solo ammettendo le proprie responsabilità e compiendo un percorso di avvicinamento e scuse alle vittime. Passi mai compiuti perché Zuncheddu, dopo 32 anni di carcere, continua a dichiararsi innocente. E l’avvocato Trogu è convinto sia vero: a suo dire le modalità del delitto erano «incompatibili col poco tempo» che avrebbe avuto il pastore, partito da Burcei verso le 17,47 e rientrato in paese alle 19 dopo aver finito il lavoro a suon di fucilate (sette); e poi l’ergastolano ha «una spalla fuori uso dalla nascita» e dunque non avrebbe potuto imbracciare e utilizzare l’arma con la rapidità e sicurezza necessarie, tenuto conto che il killer aveva agito in pochi minuti.

La Procura

Dubbi fatti propri dalla Procura generale di Cagliari che nel 2020, ripreso in mano il fascicolo, aveva convocato Pinna per chiarire alcuni punti. I colloqui intercettati poco dopo su disposizione della Procura della Repubblica (che indaga per scoprire eventuali altri partecipanti alla strage) avevano convinto l’allora pg Francesca Nanni che la versione del sopravvissuto fosse non credibile. Nel colloquio tra le altre cose Pinna aveva spiegato alla moglie: «Mi volevano far dire che Marieddu ( il poliziotto che aveva lavorato sui delitti ) mi ha fatto vedere la fotografia», quella di Zuncheddu, «prima», cioè in anticipo rispetto al riconoscimento ufficiale, «loro hanno capito che è veramente così, ed è la verità...». Dunque per la pg «l’unica fonte di prova» a carico del pastore era «inattendibile» e «la prova regina che ha portato alla condanna» era «falsa». Da qui la richiesta di revisione.

L’udienza

Ammessa ieri. A maggio saranno presentate le richieste di prova, cioè alcune testimonianze legate alle intercettazioni, e potrebbe essere sentito il perito perché spieghi il significato di alcune frasi.

