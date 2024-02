«Strage di Sinnai estranea al mio sequestro» 

La strage di Sinnai (8 gennaio 1991, tre persone uccise) e il suo sequestro a scopo di estorsione (Dolianova, 20 ottobre 1990-Teti 11 gennaio 1991) sono episodi del tutto «scollegati» tra loro. Nessuna prova dimostra siano uniti da un unico filo investigativo: «Assurdità. Fantasie». Chi ha portato a termine il blitz costatogli quasi tre mesi di prigionia nel Nuorese nulla, dunque, avrebbe a che fare con un massacro i cui autori da una settimana sono di nuovo ignoti. «Ne sono certo, non ci sono legami tra i due fatti».

Gianni Murgia ha 76 anni e cammina con qualche difficoltà in più rispetto a tre decenni fa. Gli acciacchi dell’età si fanno sentire, prova ne sia la stampella che ogni tanto usa per spostarsi. Ma la testa è sempre lucida e le certezze sulle sue vicissitudini passate sono salde. Nel luglio 2020 la pg Francesca Nanni aveva appena presentato la richiesta di revisione della condanna all’ergastolo per il pastore Beniamino Zuncheddu di Burcei, ritenuto responsabile del triplice omicidio commesso sotto punta Serpeddì: Murgia, intervistato dall’Unione Sarda, si disse convinto che quel tragico fatto di sangue non avesse a che fare con il suo rapimento.

Nonostante la procuratrice generale di Cagliari e l’avvocato Mauro Trogu, difensore di Zuncheddu, sostenessero che i banditi nel tragitto della fuga fossero passati proprio davanti a Cuile is Coccus, teatro dell’eccidio, per consegnare l’ostaggio al gruppo di custodia, e che dunque le future vittime (Gesuino Fadda, titolare dello stazzo, il figlio Giuseppe e il pastore Ignazio Pusceddu) avessero visto qualcosa o addirittura facessero parte della banda. Tanto da chiedere parte del riscatto: motivo, secondo la tesi contenuta nella richiesta di revisione, all’origine della loro eliminazione.

A sparare sarebbe stato proprio uno degli ex carcerieri di Murgia, da questi indicato come “custode 1” e individuato dalla pg e dal legale in Antonio Maria Corria (scomparso nel 2009) per capacità di movimento, fattezze fisiche e abbigliamento. Ma l’ex prigioniero, ora che Zuncheddu è stato assolto «per non aver commesso il fatto» dalla Corte d’appello di Roma, resta convinto che i due episodi siano del tutto distinti.

Perché?

«L’avvocato Mauro Trogu me lo conferma. Ha dimostrato di conoscere gli atti dei miei processi, quindi sa che Corria proprio l’8 gennaio 1991, unica volta in 83 giorni di sequestro, è rimasto con me tutto il giorno in quella cella ad Austis. Era accaduto qualcosa di imprevisto, c’era in zona qualcuno che lui conosceva e di cui aveva paura. Chiedeva continuamente a un secondo individuo che io non potevo vedere, ma di cui intuivo la presenza, “sono andati via? Ci sono ancora?” Tutto ben descritto negli atti. Corria non poteva avere il dono dell’ubiquità».

Però i carabinieri in un esperimento del luglio 1992 seguendo il possibile percorso dei suoi sequestratori erano passati proprio davanti all’ovile della strage. Altro elemento segnalato nella revisione.

«Secondo me neanche Giulio Verne poteva ingegnarsi in questo modo. Quando lessi di questo fantomatico passaggio, presi l’auto e provai il percorso. Ridicolo. Assurdo. Una strada completamente dissestata, tortuosa, tanto stretta da costringere a tornare indietro se si incrocia un altro veicolo, a rischio perché si può essere visti. Nel frattempo sarei arrivato ad Austis. Sono fantasie costruite guardando una cartina geografica. Non è fattibile, è impossibile».

Tra i suoi sequestratori, anche se si è scoperto dopo, c’era Giuseppe Boi, che aveva uno stretto legame coi Fadda. E proprio Gesuino Fadda prima della strage raccontava di alcuni screzi con lui, della sua possibile partecipazione col rapimento e di strani movimenti intorno all’ovile proprio nel periodo in cui lei era ostaggio. Solo un caso?

«Chiacchiericci. Io so che Boi a Cuile is Coccus abitava molto prima dei delitti ed è stato quello che le vittime hanno chiamato per avere un aiuto dopo gli omicidi. Con gli screzi che ci sarebbero stati coi Fadda, le figlie degli uccisi avrebbero chiamato proprio lui? Mi sembra molto fantasioso».

Sa anche che tra i sequestratori c’erano confidenti di un ex giudice istruttore e si ipotizza un depistaggio proprio perché si evitasse di risalire a qualcuno di loro come autore della strage.

«Tutti discorsi farraginosi, forzati, per portare acqua al proprio mulino, non per cercare la verità. Sicuramente queste persone hanno avuto contatti coi sequestratori ma a livello di conoscenza: c’era gente che gravitava in questa zona. Che si incontrava per vecchie amicizie. Ma non per questo dovevano esserci contatti per il sequestro».

Tre anni fa lei fu sibillino parlando delle indagini di carabinieri e polizia, sostenendo che si dovessero mettere a confronto i vari verbali. Che intendeva dire?

«Sapevo che ci fu una delazione fatta ai carabinieri riguardo un certo assassino, ma che non se ne tenne conto. Poi fu fatta alla polizia, che la seguì. Stiamo parlando della strage».

Lei conosceva i Fadda?

«No. Qualcuno di vista. Sicuramente qualche volta venivano a comprare materiale da me».

Conosceva gli Zuncheddu?

«No, non so chi siano».

Mai frequentato quelle zone di montagna?

«Ci sono passato, ma raramente».

Lei nulla sa sulla strage?

«Assolutamente no. Ora che ci penso: negli anni ‘90, quando i miei processi erano in corso, a tutelare i banditi c’era il professor Luigi Concas, che seguiva anche la difesa di Zuncheddu. Un giorno ero al bar col pm e Concas gli disse che quello di Zuncheddu era uno dei pochi casi in cui era convinto che il suo assistito fosse innocente ma anche che sarebbe stato condannato. Lo ricordo perché l’avvocato poteva accedere agli atti di entrambi i processi eppure non ha mai seguito la pista di un legame tra i due episodi».

Pensa mai al suo sequestro?

«Ci penso mai e sempre. Mai perché ormai è vita passata; sempre, ogni volta che qualcuno ne parla con me. E lo faccio con estrema tranquilllità, né con astio né con rancore né con dolore».

Ha avuto modo di incontrarsi con qualcuno dei suoi sequestratori?

«A parte Boi, sì. Abbiamo parlato e posso dire che è stata un’esperienza bellissima: mi ha aiutato a capire certe mentalità completamente al di fuori del nostro modo di ragionare razionale».

Allora, chi ha compiuto la strage?

«Non so cosa dire. Chiunque capirebbe che un Rambo non possa aver compiuto quell’azione da solo. Impossibile. Ed è impossibile che una persona riconosca qualcuno e poi invece no. Ci sono contraddizioni brutte. Quando cercai i miei sequestratori, non cercai uno qualunque: ma i responsabili. Totoni Corria l’ho individuato anche se ero in un buco sottoterra circondato dal buio totale. Grazie ad alcuni elementi: un orologio, un cappuccio. I suoi occhi attraverso la calza velata. Ho visto tutto per frazioni di secondo, ma ho fotografato ogni cosa in modo indelebile».

RIPRODUZIONE RISERVATA