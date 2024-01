Strage di Sinnai,  assolto Zuncheddu 

INVIATO

Roma. Dunque dalle 21,10 del 26 gennaio 2024, a 32 anni e 11 mesi dall’arresto, Beniamino Zuncheddu torna a essere un uomo davvero libero. Non solo per la decisione di sospendere l’esecutività della pena arrivata lo scorso 25 novembre.

Ieri la Corte d’appello di Roma, terminata una camera di consiglio durata due ore, ha pronunciato un verdetto che il pastore di Burcei, la sua famiglia, il paese e chissà quante altre persone attendevano da tempo: la revoca della condanna all’ergastolo e l’assoluzione «per non aver commesso il fatto». Non è stato lui, incarcerato nel febbraio 1991, a imbracciare il fucile e uccidere le tre persone incrociate in un cammino di morte la sera dell’8 gennaio 1991 a Su Enazzu Mannu, montagne di Sinnai, l’imponente punta Serpeddì a sovrastare Cuile is Coccus, stazzo teatro della strage.

Il ribaltamento

Una verità nuova, opposta a quella ufficiale che da subito aveva indicato quel giovane capraro quale responsabile unico della mattanza, compiuta - secondo la sentenza (ex) definitiva - per liti di confine tra allevatori che gravitavano sulla stessa zona. Zuncheddu aveva 27 anni, oggi ne ha 59. Una vita trascorsa in cella. Così questo ribaltamento clamoroso ha fatto esplodere la gioia di chi sin dall’inizio non ha creduto alla sua responsabilità e anche di chi si è convinto di recente, leggendo la ricostruzione alternativa del suo avvocato Mauro Trogu e dell’ex procuratrice generale di Cagliari, Francesca Nanni, autori di un’indagine alternativa (che punta a un collegamento col sequestro dell’imprenditore Gianni Murgia, prelevato a Dolianova nell’ottobre 1990) e di una richiesta di revisione che ha demolito un’originaria inchiesta carente, superficiale, sbrigativa, approssimativa e forse, sospetta qualcuno, anche orientata. «Ho fatto solo il mio dovere», il commento commosso ieri notte della Nanni. «Siamo molto contenti, era il risultato in cui abbiamo sempre sperato. Ora lavoreremo per garantire un futuro radioso a Beniamino» la dichiarazione di Trogu.

La felicità

Il pg Francesco Piantoni nella requisitoria ha ripercorso tutte le tappe e chiesto l’assoluzione, come le avvocate di parte civile Francesca Spanu e Rossana Palmas. Viceversa la collega Alessandra Maria del Rio si è «rimessa» alle valutazioni della Corte. Alla lettura del verdetto Zuncheddu, il volto scavato dalle sofferenze, le rughe a indicare le sofferenze provate, gli occhi socchiusi, sorride. Piangono invece la sorella, la nipote, gli amici, i compaesani. Tutti presenti in aula per stringersi ancora una volta a quest’uomo sepolto da innocente in un penitenziario da dove, contro le granitiche certezze della giustizia, ha continuato a giurarsi estraneo alla carneficina. Tanto da non confessare i tre delitti nonostante sapesse che la sua ammissione negli ultimi anni gli avrebbe spalancato le porte della libertà condizionale e, conseguentemente, il possibile ritorno pieno alla vita sociale. «Perché dovrei ammettere qualcosa che non ho fatto?», la sua giustificazione.

Una vita da recluso

Zuncheddu in aula abbraccia chiunque gli si avvicini. I parenti più stretti, certo. Gli avvocati. Ma anche di chi ha portato avanti la sua battaglia, come Irene Testa del partito Radicale e la giornalista Gaia Tortora (il cui padre, Enzo, è stato a lungo in carcere prima di ottenere la giusta assoluzione). Ci sarà tempo e modo di tornare lucidi, il passo più difficile è stato compiuto. Poi si aprirà un’altra partita, non altrettanto lunga (si spera) né dolorosa; ma dovuta e necessaria.

Il risarcimento

Si può quantificare in denaro il dolore e la sofferenza causati da un’ingiusta carcerazione durata 10mila giorni? Certamente no. Ma avere un risarcimento è previsto, si può e si deve. Non sarà in carico ai protagonisti negativi di questa storia. Gli investigatori che hanno sbagliato, i magistrati che hanno riportato nelle sentenze il contenuto delle convinzioni di chi aveva indagato. Magari in buona fede, ma sbagliando. Zuncheddu in questi 33 anni avrebbe potuto sposarsi, avere figli, stare all’aria aperta, gioire, soffrire, divertirsi, piangere. Vivere. Non ne ha avuto la possibilità. Pagherà lo Stato. Ma a Roma in queste ore si pensa ad altro. Beniamino Zuncheddu è un uomo libero e innocente.

