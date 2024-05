Strage di ragazzi sulle strade 

Caserta. Strage di giovani sulle strade del Casertano: quattro morti in due diversi incidenti, entrambi intorno alla mezzanotte di sabato. L’incidente con il bilancio più pesante a Villa Literno, in via delle Dune, strada di collegamento con Giugliano. Su una 500 Abarth quattro ragazzi, che probabilmente provenivano da qualche locale. L’auto ha impattato frontalmente con un’altra vettura, una 500 X, dove viaggiavano un uomo e una donna di 49 e 54 anni. La 500 Abarth si è ribaltata, tre dei ragazzi sono morti sul colpo. Tra loro Dimitri Tammaro Iannone, tra i partecipanti al reality “Il Collegio”. A Caserta un ventenne è rimasto ucciso nella sua auto, ribaltata sull’Appia. Tragedie non solo in Campania. Sulla Ss 16 bis, nel Barese, un 62enne è morto urtando un mezzo con rimorchio, ed è di 11 feriti il bilancio di una carambola di sei auto nel Brindisino. Nell’Alessandrino un 48enne si è schiantato contro il pilone di un viadotto, mentre un motociclista di 28 anni ha perso la vita nel Pisano nel frontale con un’auto.

