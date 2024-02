Strage di negozi nei centri storici 

Chiudono i negozi di libri e giocattoli del centro. Si moltiplicano i bed and breakfast. Uno studio di Confcommercio e del Centro studi Tagliacarne racconta le città che cambiano e le tante saracinesche che si abbassano per sempre.

I numeri

Oltre un negozio su cinque, in Italia, ha cessato l’attività in poco più di un decennio, dal 2012 al 2023, e non ha più riaperto. Sono 111mila le attività scomparse, a cui si aggiungono 24mila imprese ambulanti, il 25,6% del totale. È questa la dimensione del fenomeno chiamato «desertificazione commerciale», che viene descritto come sempre più preoccupante, soprattutto nei centri storici, stretti tra la concorrenza dei centri commerciali delle periferie e soprattutto del web. Gli acquisti online degli italiani sono quasi raddoppiati in quattro anni, fino a 35 miliardi di euro nel 2023.

Soffrono soprattutto le attività tradizionali, come le librerie e i giocattolai, che segnano -35,8% dal 2012, ma anche i negozi di mobili e di ferramenta, quelli di abbigliamento e i distributori di carburanti. Al contrario si diffondono le farmacie, nuovi punti vendita orientati ai servizi e alla tecnologia e le attività di ristorazione e di alloggio, in aumento del 42%. A proliferare sono soprattutto bar, ristoranti e bed & breakfast, in una crescita impetuosa e a volte disordinata che può provocare problemi per i cittadini residenti e dare vita a “città-svago” poco vivibili.

In ogni caso, è proprio la capacità di attrarre turisti e non residenti a salvare dal rischio di desertificazione molti comuni. I centri dove è maggiore la tenuta del tessuto commerciale sono spesso destinazioni turistiche, localizzate soprattutto nel Mezzogiorno, o città scelte da studenti e lavoratori fuori-sede come Bologna.

I territori

Le zone in maggiore difficoltà sono, invece, nel Nord-Est, che sconta la riduzione dei turisti russi e tedeschi negli ultimi anni, e in Liguria, in comuni segnati dallo spopolamento. Qui le attività scomparse in un decennio sono oltre il 30%.

La chiusura dei negozi, che riduce la vivibilità delle strade, e si accompagna spesso alla scomparsa degli sportelli bancari e di altri servizi può accrescere il disagio sociale e in Francia è stata correlata, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, alle proteste anti-sistema dei gilets jaunes .

Un altro aspetto che emerge dallo studio è la riduzione di negozi, alberghi e pubblici esercizi con titolari italiani (-8,4% dal 2012) e l’aumento di quelli guidati da stranieri del 30,1%. Sono immigrati anche molto lavoratori e metà della nuova occupazione straniera regolare in Italia è proprio in questi settori (+120 mila).

Le trasformazioni in atto sono tali che lo studio parla di «sopravvissuti» per i 440mila negozi ancora in attività.

«Prosegue la desertificazione commerciale delle nostre città. Il commercio rimane comunque vitale e reattivo e soprattutto mantiene il suo valore sociale», rivendica il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

RIPRODUZIONE RISERVATA