Strage di migranti nell’Egeo 

Atene. Un peschereccio stracarico di centinaia di migranti partito dalla Libia per raggiungere l’Italia si è capovolto nel’Egeo, a 47 miglia nautiche da Pylos, nel sud del Peloponneso. E dopo una giornata di ricerche e soccorsi - ma le Ong accusano Atene di «non aver avviato l’operazione di salvataggio» - sono stati recuperati 79 corpi, mentre 104 persone sono state tratte in salvo. Con il rischio che il bilancio di questa nuova tragedia si trasformi in un ecatombe. «La parte esterna della nave era piena di persone, sospettiamo che lo stesso valga per l’interno» spiega Nikolaos Alexiou, comandante e portavoce della guardia costiera greca, mentre afferma che «non si può dare un numero esatto con certezza, ma certamente il numero è molto alto». Almeno 400 secondo l’Oim, ma secondo le prime ricostruzioni dei sopravvissuti «il numero dei passeggeri era di 750», racconta il governatore della regione del Peloponneso, Panagiotis Nikas. Lo stesso numero fornito da Alarm phone).

