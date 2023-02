Strage di migranti in Calabria: il barcone si spezza, 59 vittime 

Secondo quanto si apprende dalle operazioni di soccorso, i migranti ammassati sul vecchio barcone erano circa 150; secondo alcuni superstiti sarebbero stati invece circa 180; per altri ancora molti di più, almeno 250. Un accertamento è reso difficile anche dal fatto che non parlano l’inglese.

Quello che si è presentato agli occhi dei soccorritori è stato agghiacciante. Cadaveri che galleggiavano ovunque. «Quando siamo arrivati nel punto del naufragio», dice Laura De Paoli, medico della Fondazione Cisom Cavalieri di Malta, «abbiamo visto decine di cadaveri che galleggiavano ovunque. A un certo punto abbiamo visto due uomini che tenevano in alto un bambino. Siamo riusciti a recuperali, erano il fratello e lo zio del bambino che, però, era senza vita. Abbiamo saputo poi che aveva appena 7 anni». E in questo scenario di morte c'erano i sopravvissuti che si aggiravano spaesati e terrorizzati sulla spiaggia, gridando alla ricerca di un parente, un amico, un figlio che non riuscivano a trovare. Sin da subito si è capita l'immensità della tragedia.

Crotone. Una distesa di teli bianchi e poco lontano sagome accovacciate sotto teli termici gialli alla ricerca di un po’ di calore. È quello che resta dell'ennesimo viaggio della speranza sulla rotta che dalla Turchia porta alle coste calabresi. Un viaggio concluso in tragedia su un tratto di spiaggia della frazione Steccato di Cutro, nel crotonese. Un caicco carico di migranti si è spezzato a un centinaio di metri metri dalla riva ed è stata strage: 59 sono i cadaveri recuperati ed un numero indefinibile di vittime ancora da recuperare, 40, almeno.

«Agghiacciante»

Le cause

Il barcone, partito quattro giorni fa da Izmir, in Turchia, con un carico di cittadini iracheni, iraniani, afghani e siriani. L'ipotesi sulle cause ritenuta più probabile è che il barcone di legno si sia infranto contro uno scoglio sommerso a un centinaio di metri dalla riva, rimanendo in balia delle onde che l'hanno spezzato come un fuscello facendo riversare in mare il suo carico umano. Pochissimi, a bordo, sapevano nuotare e con la corrente e la forza del mare, in molti non ce l'hanno fatta.

Meloni e Piantedosi

La premier Giorgia Meloni esprime «profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini». Poi però passa all'attacco contro chi «specula su questi morti, dopo aver esaltato l'illusione di

un'immigrazione senza regole». Infine ribadisce le regole d'ingaggio definite dal suo governo: «È impegnato a impedire le partenze e con esse il consumarsi di queste tragedie, e continuerà a farlo, anzitutto esigendo il massimo della collaborazione agli Stati di partenza e di provenienza. È criminale mettere in mare una imbarcazione lunga appena 20 metri con ben 200 persone a bordo e con previsioni meteo avverse». Ed è «disumano scambiare la vita di uomini, donne e bambini col prezzo del “biglietto” da loro pagato nella falsa prospettiva di un viaggio». Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, arrivato in Prefettura a Crotone, spiega che «Non ci possono essere alternative, noi lanciamo al mondo questo messaggio: in queste condizioni non bisogna partire. È stata la precarietà con la quale è stata organizzata questa traversata che ha causato la tragedia».

