«Strage di meduse non pericolose» 

Prima l’invasione - complice anche il gran caldo estivo - poi la strage di meduse che hanno colonizzato alcuni tratti della costa quartese. Kal’e Moru e Mari Pintau in primis, dove le segnalazioni fioccano da giorni, con tanto di fuga di alcuni bagnanti dalla spiaggia dopo aver rinunciato al tuffo in acqua.

Ma c’è anche chi punta il dito contro coloro che - per paura - stanno cercando di eliminare le meduse. «In questi giorni sono arrivate delle piccole, innocue bellissime meduse, importanti per l'ecosistema, e quotidianamente assisto ad un massacro di queste da parte di ignoranti che le spiaggiano per farle morire al sole», racconta Fabrizio Lai, quartese che in questi giorni di ferie si sta godendo il mare della sua città.

«Si tratta di meduse non urticanti, lo dimostra il fatto che nessuno fra i bagnanti in acqua ha lamentato problemi. Eppure ho visto molte persone catturarle per poi farle seccare in spiaggia, una vera e propria tortura. Questo è un reato penale», dice il ragazzo, «ma in pochi lo sanno». Una situazione che ha innescato anche diversi litigi in spiaggia. «Ho assistito a discussioni accese, e io per primo ho cercato di far notare che non si poteva fare, ma la maggior parte delle persone pensa sia giusto eliminarle per evitare rischio ustioni, ma sbaglia e rischia grosso. Proprio per questo vorrei che si intervenisse» l’appello al Comune, «magari con dei cartelli da posizionare all’ingresso delle spiagge, per informare tutti che spiaggiare - e quindi far morire - le meduse è reato, esattamente come i furti di conchiglie e sabbia».

