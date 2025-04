Strage di medici, video smentisce Israele 

Gaza. Una strage che scuote le coscienze, anche oltre l’orrore quotidiano di Gaza. Un video pubblicato dal New York Times mostra come il 23 marzo ambulanze palestinesi e un camion dei pompieri fossero chiaramente contrassegnati e con le luci di emergenza accese quando l’Idf ha aperto il fuoco a Tel Sultan, nel sud di Gaza. Il filmato contraddice la versione israeliana sull’uccisione di 15 operatori sanitari, i cui corpi sono stati ritrovati questa settimana in una fossa comune. Il video si interrompe quando l’autore, un paramedico, inizia a recitare la preghiera islamica della Shahada, che si pronuncia prima di morire.

Le immagini

L’esercito israeliano, che accusa Hamas di nascondersi nelle infrastrutture civili, aveva dichiarato che i veicoli non avevano i fari accesi e trasportavano terroristi. Il video sarebbe stato trovato sul cellulare di un soccorritore. Venerdì funzionari della Mezzaluna Rossa Palestinese hanno dichiarato in una conferenza stampa al quartier generale dell’Onu che presenteranno il video al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il Nyt afferma di averlo ottenuto da un diplomatico Onu di alto rango e di averne verificato ora e luogo. Il nome del soccorritore che ha fatto il video non è stato reso noto per timore di ritorsioni da parte dell’Idf, ha riferito dal diplomatico. Il filmato sembra girato dal sedile passeggero di un’auto: mostra un convoglio di ambulanze e un camion dei pompieri che percorrono una strada con le luci d’emergenza accese, poi si fermano accanto a un altro veicolo finito fuori strada. Avvicinandosi, si sente un uomo dire: «Oh Dio, spero stiano bene... Eccoli lì, sparsi ovunque. Presto, presto, sembra un incidente». Due ambulanze sono ferme ai lati della strada e un camion dei pompieri si trova poco più avanti. Tutti i veicoli sono contrassegnati e con le luci d’emergenza accese.

Testimone

Tre operatori umanitari, due con abiti fosforescenti, si dirigono verso l’auto finita fuori strada. Chi filma esce quindi dal veicolo. Si sente una raffica di colpi mentre corre verso l’auto. Poi recita la Shahada. Il video si oscura, ma secondo il Nyt gli spari proseguono per 5 minuti. In quel lasso di tempo si sente un uomo dire in arabo che ci sono israeliani nella zona. Soldati urlano ordini in ebraico. Secondo il Times, immagini satellitari scattate subito dopo l’attacco mostrano i veicoli spostati al lato della strada e raggruppati. Due giorni dopo, le immagini mostrano che i veicoli erano stati sepolti: «Accanto alla terra smossa ci sono tre bulldozer militari israeliani e un escavatore. Inoltre, i bulldozer hanno eretto barriere di terra sulla strada accanto alla fossa comune». Un altro paramedico palestinese ha raccontato alla Reuters di essere stato fermato dai soldati israeliani e di averli poi visti sparare sulle ambulanze, dopo essere intervenuto in seguito a una chiamata d’emergenza vicino a Rafah. Il 28 marzo, l’Idf aveva riconosciuto di aver aperto il fuoco su ambulanze e mezzi antincendio, sostenendo di averli identificati come «veicoli sospetti». Solo dopo il video le forze armate israeliane hanno annunciato che verrà svolta «un’inchiesta approfondita».

