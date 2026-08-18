Strage di maiali, convocati i primi testimoni 

Quattro o cinque persone sentite in caserma (al momento) e qualche primo sospetto sui possibili responsabili. Una prima evoluzione delle indagini in corso per far luce sul feroce atto intimidatorio compiuto qualche giorno fa a Goni ai danni di un’azienda di allevamento che si trova in campagna, a circa cinque chilometri dal centro abitato ma vicina a Escalaplano.

I carabinieri di San Basilio e della Compagnia di Dolianova battono tutte le piste possibili per capire quale movente abbia spinto uno o più probabilmente più banditi a entrare in azione in piena notte tra venerdì e sabato (giorno di Ferragosto) devastando l’attività della famiglia Cau.

Protetti dall’oscurità (erano le 2), i malviventi hanno ucciso trenta maiali e poi appiccato le fiamme al fienile, all’abitazione e a un camion parcheggiato lì davanti. Sono state risparmiate solo capre e pecore.

Ad accorgersi del fuoco è stato un automobilista che passava proprio in quei momenti sulla strada principale sottostante. Il caseggiato e le porcilaie si trovano in località Costa Flumini, al termine di una stradina di penetrazione agraria. L’area èstata acquistata sei anni fa dagli attuali proprietari, che avevano chiuso tutto e impedito il passaggio a estranei. Nella zona passa anche un piccolo fiume. La stessa famiglia in seguito aveva subito il furto di diversi capi di bestiame. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Emanuele Secci della Procura di Cagliari.

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