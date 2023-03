Strage di innocenti Erano minorenni 28 delle 72 vittime 

CROTONE. È una strage di bambini quella che ha segnato l’alba di domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro, quando il caicco carico di migranti proveniente dalla Turchia si è sbriciolato su una secca a poche decine di metri dalla spiaggia. Delle 72 vittime accertate ad oggi 28 sono i minori, di cui 19 in tenera età e 9 tra i 13 e i 18 anni. E a distanza di nove giorni dalla tragedia, le acque dello Ionio crotonese continuano a restituire corpi senza vita. Come quello di una bimba di nemmeno tre anni e di una donna afghana, poi identificata, di circa 30 anni, recuperati entrambi in mattinata. Così, di volta il volta, si rinnova lo strazio dei soccorritori e dei familiari. Dovrebbe essere di nazionalità afghana anche l’ultima piccola vittima recuperata in mare da un’unità navale della Guardia costiera. La bimba, che al momento non ha un nome, era stata già avvistata ma il recupero era stato ostacolato dal repentino cambio delle correnti marine. La lunga permanenza in acqua ha fortemente deteriorato il corpo e, a parere di quanti hanno partecipato alle operazioni di recupero, sarà davvero difficoltoso riuscire a darle un’identità. Da ieri sono iniziate le operazioni di sepoltura delle vittime. Nel cimitero di Crotone è stato tumulato Hamid Nizami, un ragazzo afghano di 24 anni non ancora compiuti. L’inumazione, come prevede il rituale musulmano, e su richiesta dei parenti, è avvenuta nella nuda terra. La Prefettura di Crotone ha avviato contatti con l’ambasciata afghana a Roma per il rimpatrio delle salme. Le vittime di quella nazionalità sono la maggioranza, 57, ma potrebbero insorgere delle difficoltà a livello burocratico per via dei difficili rapporti tra il Governo italiano e il regime dei talebani. Oggi la rappresentanza diplomatica di Kabul dovrebbe inviare una nota alla prefettura con le varie opzioni di trasferimento.

