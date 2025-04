Strage di gatti, a San Gottardo è caccia aperta a un branco di cani 

Non si placa la paura a Monserrato dopo la strage di gatti di una settimana fa. I due cani di grossa taglia – un maschio e una femmina – che avevano seminato il panico nella zona di via San Gottardo, al confine con Selargius, sono ancora in circolazione. In quell’occasione la polizia locale era intervenuta, ma al loro arrivo gli animali si erano già allontanati. Da allora, nessuna cattura, anche perché i due cani non sarebbero randagi: apparterrebbero a una residente già segnalata all’Asl. Intanto però sembrano muoversi sul territorio. Come riportato da una concittadina, Nicole Serreli, i due esemplari sono stati avvistati in via dei Gracchi, ben lontani dal primo epicentro della vicenda. Una nuova apparizione che alimenta la preoccupazione. Fortunatamente non si registrano attacchi alle persone. «Sono aggressivi solo con gli altri animali», aveva spiegato Alessandro Piludu, che per primo una settimana fa aveva segnalato la presenza dei cani alla polizia locale. Resta quindi elevata la paura tra i proprietari di cani e gatti. Sono in tanti, anche sui social, a chiedere un intervento più deciso per evitare nuove aggressioni agli animali domestici e garantire la tranquillità delle famiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA