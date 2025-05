«Strage di Erba, prove solide» 

Roma. Le prove contro Olindo Romano e Rosa Bazzi sono «solide» e i riscontri «minuziosi». A quasi due mesi dal verdetto la Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza che esclude la riapertura del processo per la strage di Erba, del 2006. Per la Corte contano la «confessione dei due imputati, ancorché ritrattata; l’ammissione di colpa riportata in appunti manoscritti e in scritti diretti a terzi; la deposizione dibattimentale dell’unico testimone oculare, Mario Frigerio, l’unico sopravvissuto; la presenza di traccia ematica sull’auto di Romano riconducibile a Valeria Cherubini», la vicina uccisa con Raffaella Castagna, il figlioletto Youssef Marzouk e la madre Paola Galli. A luglio la Corte d’Appello di Brescia aveva giudicato inammissibile l’istanza di revisione.

RIPRODUZIONE RISERVATA