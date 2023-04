Strage di Erba, i Pm di Como contro Tarfusser 

Como. Scontro fra toghe a 16 anni dalla strage di Erba. La procura di Como, che ottenne l’ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, «tutelerà nelle sedi e con le forme opportune, l’immagine dell’Ufficio, a difesa dei singoli magistrati e della loro correttezza professionale». È la reazione alla presa di posizione di Cuno Trafusser, sostituto pg che sollecita la Procura generale di Milano a chiedere la revisione del processo, e lo fa usando espressioni come «condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti», «manipolazioni da parte dei carabinieri» e l’uso di fonti di prova «come “grimaldelli” per convincere i fermati a confessare». Un comunicato del procuratore facente funzione, Massimo Astori, ricorda che la responsabilità della coppia «è stata affermata nei tre gradi di giudizio», con «valutazioni ampiamente positive delle prove raccolte dalla pubblica accusa». La lettura delle sentenze, che saranno pubblicate sul sito della Procura, «non lascia spazio a perplessità». Le confessioni di Olindo e Rosa «sono state dettagliate sino alla descrizione di ogni minimo e più atroce particolare» e «sono state seguite da ulteriori dichiarazioni confessorie a più interlocutori e persino da appunti manoscritti contenenti chiare ammissioni vergati da Olindo Romano in undici diverse occasioni», comprese le annotazioni che l’uomo fece sulla copia della Bibbia in carcere.

