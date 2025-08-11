VaiOnline
Ozieri.
12 agosto 2025 alle 00:51

Strage di Chilivani: «Troppi punti oscuri» 

«È doveroso ricordare ancora oggi l’estremo sacrificio di due uomini di Stato morti nell’adempimento del loro dovere, in un luogo dove ognuno potrà sostare per un momento di preghiera, ma sulla vicenda restano ancora da chiarire tanti punti oscuri, criminali che sono rimasti fuori dalla prima attività di inchiesta e ancora liberi». Roberto Frau, ex militare dell’Arma e fratello di Walter, il carabiniere ucciso il 16 agosto del 1995 a Chilivani insieme al collega Ciriaco Carru, da un gruppo di banditi, attende ancora giustizia. In occasione della commemorazione del trentennale della strage di Chilivani, in programma, sabato 16 agosto alle 9.15, nella località Pes’e Semene, luogo simbolo della tragedia situato nel comune di Ozieri, verrà inaugurato un murale dedicato ai due militari, entrambi insigniti della medaglia d’oro al valore militare. Davanti ai cippi dei carabinieri, verrà deposto un mazzo di fiori e, in seguito alle 10, verrà celebrata la santa messa nella basilica di Sant’Antioco in Bisarcio officiata da monsignor Corrado Melis, vescovo di Ozieri. La cerimonia si terrà alla presenza delle autorità militari, civili e religiose e con la partecipazione dei familiari delle vittime.

