Strage di cavalli a Senorbì 

Senorbì. Tre cavalli ammazzati nel cuore della notte nel podere di Arcangelo Deiana, 53 anni, titolare di una sala ricevimenti in pieno centro storico a Senorbì. Un’azione in perfetto stile mafioso. Contro una persona che non ha nemici, un padre di famiglia conosciuto in paese soltanto per la sua laboriosità, la sua pacatezza. In un ambiente dove la violenza di questo tipo non è di casa.

Il dolore

«È successo il 22 agosto scorso, sembra ieri», racconta dal suo ufficio a Senorbì, «il dolore non accenna ad attenuarsi perché per me questi cavalli erano parte della famiglia. Due erano miei, vivevano liberi al pascolo, li lasciavo in un recinto anche di notte, il terzo era di un mio amico, stava la sera in un box. Non riesco a pensare ad altro, non riesco a capacitarmi di quanto è successo, non esiste un motivo: non ho nemici, non ho debiti, rispetto tutti. L’ho detto anche ai carabinieri, non so davvero chi possa aver organizzato questo blitz. Posso soltanto immaginare che siano persone senza cuore: come si può uccidere un animale come un cavallo in quel modo, in quel modo così crudele, guardandolo negli occhi?».

La denuncia

È stato proprio Arcangelo Deiana quella mattina a trovare i cavalli senza vita, uccisi con un colpo di pistola al petto. «Vado ogni mattina in campagna, ho una piccola tenuta dove coltivo erba medica e dove avevo i cavalli sui quali i miei figli hanno imparato a montare. Prima tappa al box: ho visto il baio del mio amico ucciso. Ho capito tutto, sono andato di corsa nel terreno dove lasciavo i miei al pascolo e li ho trovati accasciati, senza vita. In lacrime, sotto choc, ho chiamato i carabinieri».

Le indagini

Secondo gli inquirenti ad entrare in azione è stato un commando molto organizzato e composto da esperti di cavalli: non è facile catturare due esemplari che vivono allo stato brado e poi ucciderli. Persone disposte a tutto e capaci di agire lucidamente e freddamente: prima di sparare contro il cavalo rinchiuso in una stalla hanno messo fuori uso il sistema di videosorveglianza che aveva installato Arcangelo Deiana a protezione della sua proprietà. Le immagini visionate dai carabinieri della stazione di Senorbì e della Compagnia di Dolianova purtroppo per ora non sono state di nessuna utilità per le indagini. Gli inquirenti pensano comunque che il commando sia arrivato da fuori Senorbì.

La passione

«Ho sempre avuto la passione per i cavalli, fin da ragazzo», dice Arcangelo Deiana, «i miei erano due anglo-arabi sardi, partecipavano a processioni e pariglie in tutta la Sardegna. Artemide era nata da noi, cinque anni fa, aveva un bellissimo manto bianco. Stedda, baio di 25 anni, era la madre di Artemide. Per chi ama gli animali come i cavalli è impensabile trattarli male, figuriamoci ucciderli».

Arcangelo Deiana non ha rinunciato a coltivare la sua passione: «Non ho il minimo sospetto su chi possa essere stato ad ammazzare i miei cavalli, spero che le indagini dei carabinieri possano risalire agli autori di questa strage, non è giusto che chi è stato capace di un gesto simile resti impunito». Tre cavalli uccisi con un colpo di pistola a distanza ravvicinata nel centro del petto, proprio al cuore: scena da film vietato ai minori per la crudeltà, così lontana dal mondo agropastorale della tranquilla Trexenta.

