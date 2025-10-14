Strage di carabinieri per evitare lo sfratto 

VERONA. Un rumore come di un fischio, poi l'innesco di una molotov, quindi l'esplosione. E tre carabinieri morti in servizio, mentre eseguivano una perquisizione in una casa di Castel d'Azzano, in provincia di Verona, in vista di uno sgombero abitativo. Gli inquilini dell'immobile, i tre fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari, su questo conducevano un braccio di ferro da due anni. L'anno scorso erano saliti sul tetto della casa minacciando di farla esplodere. In passato la sorella si era cosparsa di amuchina. A quanto si apprendeva ieri sarebbe stata lei ad accendere l'innesco - probabilmente una molotov - da cui è partita l'esplosione. È rimasta ustionata ed è stata ricoverata in ospedale, mentre i fratelli - nascosti in cortile - hanno tentato di darsi alla fuga. Uno, Dino, è stato fermato subito, mentre il maggiore, Franco, è stato rintracciato nei campi circostanti in mattinata e arrestato.

Lutto nazionale

Sono morti il brigadiere capo qualifica scelta Valerio Daprà, 56 anni, il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, e il luogotenente Marco Piffari, 56 anni. Tredici gli uomini dell'Arma rimasti feriti, nessuno in pericolo di vita, lesioni anche per tre poliziotti e un vigile del fuoco. I tre militari morti avranno funerali di Stato, mentre la Regione Veneto ha decretato il lutto regionale e il Comune di Castel d'Azzano quello cittadino per sei giorni. Le giornate di lutto nazionale sono due: quella di ieri e il giorno delle esequie, da definire in base alle tempistiche dell’autopsia. Per la Benemerita è il momento più tragico in oltre vent’anni: «Non abbiamo così tante perdite dalla strage del Pilastro e da Nassiriya», dice il comandante generale Salvatore Luongo, arrivato a Verona per incontrare i feriti al comando provinciale e poi, insieme al ministro Guido Crosetto, negli ospedali del territorio.

Le molotov

La strage è l’epilogo di una storia di emarginazione e rovina familiare iniziata anni fa. I fratelli Ramponi erano nati in quella casa e avevano continuato a viverci dopo la morte dei genitori. Proprietari di diversi terreni, messi all’asta e venduti per far fronte a un mutuo ipotecario, si erano trovati a contare solo sull’abitazione - senza allaccio alla corrente elettrica - e sull'ultimo campo, in cui pascolavano una trentina di mucche che davano loro i mezzi di sussistenza. Contestavano che il mutuo fosse stato siglato da una firma falsa. Di recente le immagini dei droni avevano catturato alcune molotov sul tetto dell’abitazione. Da lì la decisione di procedere con una perquisizione alla ricerca di armi ed esplosivi. Ma mentre i carabinieri si stavano approcciando al primo piano, è stata innescata l’esplosione.

Il dolore del Quirinale

Di più sulle dinamiche si cercherà di capire anche dalle bodycam, come ha confermato il procuratore di Verona Raffaele Tito. L’unica certezza del magistrato, apparso visibilmente colpito sul luogo della strage, è sulla volontarietà del gesto: «Stiamo valutando se effettivamente c’è strage, valuteranno i carabinieri, sicuramente è un omicidio premeditato e volontario». Nell'abitazione c’erano cinque o sei bombole di gas. Immediato il cordoglio bipartisan della politica che segue quello espresso dal Quirinale: «In questa drammatica circostanza, esprimo la mia solidale vicinanza all’Arma dei Carabinieri e sentimenti di partecipe cordoglio ai familiari, insieme all'augurio di pronta guarigione agli operatori feriti», le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dirette a Luongo. «Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda, che ci richiama ancora una volta al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve lo Stato e i suoi cittadini», dichiara in una nota la premier Giorgia Meloni. Crosetto, all’uscita dall’ospedale di Borgo Trento, è netto: «Dico sempre che le forze armate sono una famiglia ed è come perdere un pezzo di questa famiglia». E riporta le parole di uno dei carabinieri feriti: «Siamo carabinieri. Sappiamo anche di dover rischiare».

RIPRODUZIONE RISERVATA