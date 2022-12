Strage di cani con le polpette avvelenate 

Cosa fare se il proprio cane ingerisce un boccone avvelenato? I sintomi variano: come spiega il sito web della clinica veterinaria San Giorgio di Cagliari, includono vomito e crisi convulsive nel caso di lumachicida, o depressione, letargia, inappetenza, sanguinamento gengivale e dal naso per il topicida. È fondamentale tranquillizzare l’animale, si consiglia di fargli bere acqua e sale per indurre il vomito. I sintomi possono presentarsi anche dopo poche ore.

Tante, grandi come un pugno. Apparentemente buone e succulente. Ma mortali. Sono polpette avvelenate, ritrovate nella periferia di Sestu da alcune cittadine. Molte più di una o due, racconta Antonella Pitzalis, che abita in via Mascagni: «Parliamo di una cinquantina di polpette grandi come un pugno, disseminate su entrambi i lati della strada». Un problema che si è ripetuto più volte, dato che anche il giorno seguente ne sono state trovate quattordici. Continua Valeria Orrù, che abita in zona Margiarbu: «Ne ho trovate almeno una decina, con topicida, e non è la prima volta». Il problema sembra essersi intensificato negli ultimi giorni, con segnalazioni dei cittadini, soprattutto nelle strade di campagna vicino al paese. Le polpette e i bocconcini possono sembrare deliziosi, ma basta un’occhiata da vicino per notare il colore blu, segno inequivocabile della presenza di veleno. Difficile dire chi sia l’autore di un gesto così vigliacco e perché lo faccia: «Ho presentato una denuncia contro ignoti», continua Antonella Pitzalis. Il movente? «Ci sono cani che girano liberi, ma perché uccidere questi animali che non hanno colpe?», continua Valeria Orrù.

Gli accertamenti

L’allarme è stato lanciato anche sui social media, per tenere sull’avviso tutti i proprietari di animali: «Sono preoccupata al pensiero che vicino a noi possano abitare simili criminali», commenta una cittadina. Giorgio Desogus, comandannte della Polizia locale, promette: «Saremo presenti e indagheremo nei prossimi giorni, appena avremo informazioni più precise».

Come difendersi

Cosa fare se il proprio cane ingerisce un boccone avvelenato? I sintomi variano: come spiega il sito web della clinica veterinaria San Giorgio di Cagliari, includono vomito e crisi convulsive nel caso di lumachicida, o depressione, letargia, inappetenza, sanguinamento gengivale e dal naso per il topicida. È fondamentale tranquillizzare l’animale, si consiglia di fargli bere acqua e sale per indurre il vomito. I sintomi possono presentarsi anche dopo poche ore.

Intervenire subito

Purtroppo manca un numero unico per le emergenze legate agli animali. È necessario dunque chiamare o recarsi immediatamente all’ambulatorio veterinario più vicino: a Sestu sono diversi. Lo specialista di turno valuterà cosa fare. In ogni caso, la possibilità di salvezza dipende da tanti fattori: la quantità di veleno assunto, l’età dell’animale, il suo stato di salute e il tempo trascorso tra l’assunzione e le prime cure. Nel dubbio, è sempre meglio tenere d’occhio il proprio cane o gatto, e non lasciarlo libero in zone dove si può nascondere un pericolo inaspettato.

