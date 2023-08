Strage di Bologna, bufera su De Angelis Rocca prende tempo  

Resta per il momento al suo posto, Marcello De Angelis, l’ex estremista di destra e oggi responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, finito nella bufera dopo il post su Fb con cui ha sconfessato la matrice neofascista della strage di Bologna, sostenendo l’innocenza di Fioravanti, Mambro e Ciarvardini.

Lo scenario

Il presidente della Regione, Francesco Rocca - sollecitato da tutta l’opposizione a far dimettere De Angelis - prende invece tempo, annunciando che «valuterà» nei prossimi giorni dopo averlo incontrato: «Ha parlato a titolo personale». Né, tantomeno, un passo indietro arriva dal diretto interessato, che con un nuovo post sempre su Facebook ha ribadito la sua posizione. «Ho detto quello che penso senza timore delle conseguenze. Se dovrò pagare per questo e andare sul rogo come Giordano Bruno per aver violato il dogma, ne sono orgoglioso», ha affermato De Angelis. Parole che hanno spinto molti nell’opposizione ma anche nelle associazioni e tra le sigle sindacali a chiedere un intervento della premier Meloni. L’intervento di Rocca è arrivato al termine di una giornata ad altissima tensione. «De Angelis ha parlato a titolo personale mosso da una storia familiare che lo ha segnato e nella quale ha perso affetti importanti» dice il presidente della Regione Lazio sottolineando che si è espresso «da privato cittadino e non nella sua carica istituzionale». Dunque, «essendo il dialogo il faro del mio operato, valuterò con attenzione nei prossimi giorni il da farsi, solo dopo aver incontrato De Angelis».

Le parole

Ma Rocca non si è limitato a stoppare le richieste di dimissioni di De Angelis, dicendo la sua sulle stragi. Quello di Bologna, sottolinea, è «l’episodio più straziante» con cui si voleva «sovvertire l’ordine democratico e i valori costituzionali» in una stagione che rappresenta «una ferita ancora aperta». E poi aggiunge: «Le sentenze si rispettano», ma «il rispetto non esime dalla capacità e volontà di ricerca continua della verità, specialmente su una stagione torbida dove gli interessi di servizi segreti, apparati deviati e mafia si sono incontrati». Rocca si è detto, comunque, «convinto» che chi «rappresenta le istituzioni abbia il dovere di denunciare, in prima battuta, l’orrore per il gesto e rispettare il dolore per le vittime, esprimendo solidarietà ai familiari e condannando la violenza».

Gli attacchi

Una presa di posizione che era stata sollecitata da più parti, a partire dalla segretaria del Pd Elly Schlein che però chiedeva tutt’altro. Le parole di De Angelis sono «ignobili». «Se non riescono a farlo i vertici della Regione Lazio - ha detto la leader del Pd - sia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a prendere provvedimenti immediati».

Il M5S, in una nota, afferma che «negare la matrice neofascista della strage e una verità giudiziaria che diverse sentenze hanno appurato è già di per sé grave, diventa gravissimo quando a scrivere tali affermazioni è il portavoce del presidente della Regione Lazio». Gli organizzatori del “Panta Festival 2023”, in corso a Montauro (Catanzaro), hanno annullato un evento a cui doveva prendere parte De Angelis. A suo sostegno è invece intervenuto Gianni Alemanno su Fb condividendo il post e aggiungendo: «Il coraggio di Marcello De Angelis sulla Strage di Bologna».

