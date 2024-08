Strage di Bologna, bufera Mollicone 

Le sentenze non sono «dogmi» e la destra è «vittima di un teorema». Non esistono verità assolute. Nemmeno per la strage di Bologna, nemmeno per le sentenze passate in giudicato. Ne è convinto Federico Mollicone, esponente di FdI e presidente della commissione Cultura della Camera. Nella giornata in cui si commemorano i 50 anni dalla strage dell'Italicus, i riflettori dei partiti sono ancora puntati sulla stazione di Bologna. L’esponente della destra romana ripropone la teoria di un complotto ai danni della sua parte politica: «Non possiamo accettare come dogmi sentenze che non rispettano le garanzie di un giusto processo. È ora di farla finita con questa ipocrisia», dice in un’intervista a La Stampa. E il centrosinistra insorge, chiedendo una presa di posizione della premier Giorgia Meloni e pretendendo le dimissioni del suo deputato dalla presidenza di commissione.

Il caso Bellini

Mollicone nell'intervista dà una sua versione dei fatti sulla strage di Bologna. La storia di Bellini, il quinto condannato all'ergastolo per la strage, anni dopo l'attentato terroristico neofascista, «non c'entra con la nostra storia, e nemmeno mi interessa il suo curriculum giudiziario», ha spiegato al quotidiano torinese. Poi arriva l'affondo contro la magistratura: «Non posso non vedere l'operazione che i giudici hanno portato avanti e che lo ha reso la vittima di un teorema». Mollicone sostiene anche di avere le prove per dimostrare ciò che dice e che l'obiettivo è quello di «trovare la verità storica» per gli italiani: «Chiederemo a Nordio, con un'interrogazione parlamentare, di verificare ciò che sto denunciando».

Per il deputato di FdI era chiaro dall'inizio del processo a Bellini, «criminale conclamato e collaboratore dei servizi e del procuratore Sisti, e che mai ha avuto a che vedere con noi, che l'obiettivo di parte della magistratura fosse quello di accreditare il teorema per cui nel Dopoguerra gli Usa, con la loggia P2, il neofascismo e perfino il Msi, avrebbero, con la strategia della tensione e le stragi, condizionato la storia repubblicana».

Reazioni dure

Passaggi «revisionisti e negazionisti», «pericolosi e offensivi», hanno detto i partiti di opposizione. «Ci voleva uno come Mollicone, dopo due giorni del solito vittimismo di Giorgia Meloni, per confermare che nel suo partito c'è chi tenta di riscrivere la storia negando le responsabilità dei neofascisti accertate dalle sentenze», è l'attacco della segretaria del Pd Elly Schlein. Che rimarca la gravità delle parole del deputato di maggioranza nella giornata che cade «a 50 anni dalla strage neofascista dell'Italicus».

Sulla stessa linea i gruppi dem. «Meloni lo cacci», chiede Stefano Bonaccini. Linea dura anche dall'esponente di Iv Raffaella Paita, così come dai leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Le parole di Mollicone «calpestano le sentenze e le istituzioni», commenta il presidente M5S Giuseppe Conte che chiede a Meloni di non nascondersi.

Dopo la polemica e gli attacchi reciproci tra la premier e Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime di Bologna, ancora non sembra avvenuta quella pacificazione che qualcuno auspicava. Bolognesi interviene ancora per commentare le parole di Mollicone: «Le sue affermazioni sulle sentenze sul 2 agosto, che sarebbero un teorema per colpire la destra, sono assurdità», ribatte il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna. Nel centrodestra, il silenzio è rotto solo da Edmondo Cirielli, coordinatore della direzione FdI, che dice di non condividere le affermazioni di Mollicone, ma ritiene grave che «dalla sinistra si muovano richieste antidemocratiche tese a censurare».

