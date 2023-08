Strage di alberi a Pixinortu, stop ai lavori 

«Ho bloccato i lavori a Pixinortu un mese fa: l’intervento sul parco è ingiustificabile. Si sarebbero dovuti tagliare un quarto degli arbusti, invece sono molti di più»: a raccontarlo è il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, che dopo le polemiche ha deciso di aggiornare la popolazione sullo stato dei lavori che ha personalmente fermato.

La protesta

Tutto è partito quando un residente sansperatino, Giovannino Schirru, è entrato nel parco dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di alcuni amici: «Quello che ho visto mi ha lasciato senza parole», racconta. «Alcuni alberi sono stati tagliati alla radice. Io e altri come me, che amano Pixinortu, stiamo pensando di formare un comitato spontaneo per la tutela di questo nostro polmone verde». Schirru ha postato le immagini sui social e da quel momento è montata la polemica: «Pixinortu – dice – è di tutti. L’intervento fatto ha dell’incredibile: c'è una zona che sembra una piazza, non ci sono più alberi».Poco dopo, a placare gli animi, è intervenuto lo stesso sindaco: «Non stiamo assolutamente giustificando gli interventi, anzi, sono stato il primo a criticarli. Non ho problemi a mettermi in discussione e ad ammettere gli errori commessi».

La chiusura

Il parco è chiuso da quasi un anno, agosto 2022, quando i tentativi incendiari e gli arbusti pericolanti avevano portato l'allora neo eletto sindaco a vietare l'accesso alla cittadinanza. Questo, a quanto pare, non ha comunque impedito a tanti residenti di continuare le visite. Poi a inizio 2023 il primo annuncio degli interventi in programma, con piani anche sul rifacimento del percorsi vita (di attività fisica), e il completamento del chiosco incompiuto da anni. Evidentemente qualcosa è andato storto strada facendo. Gli alberi da tagliare sarebbero dovuti essere quelli già morti, malati o meccanicamente instabili. A quanto pare però «il numero di alberi da tagliare è superiore a quanto previsto in fase progettuale», continua il sindaco: «Ho chiesto la sospensione e, per evitare di tagliare troppo, ho avviato un tavolo tecnico con Corpo forestale, Forestas e Università di Cagliari. Dobbiamo trovare un compromesso tra necessità di sicurezza e valore botanico».

Una soluzione appoggiata (ovviamente) anche dal consigliere ed ex sindaco Enrico Collu che però non nasconde una critica “affettuosa”: «La mia è un'opinione personale, ma il comunicato andava divulgato prima, per evitare strumentalizzazioni esterne. È un tema delicato».

Degrado e incuria

Gianluca Schirru, della minoranza, dichiara: «Ennesima emergenza da gestire, manca un progetto di tutela e valorizzazione, monitoraggio costante e manutenzione ordinaria e straordinaria. Da anni segnaliamo degrado e incuria, tra vandalismo e incendi. Abbiamo proposto più volte un intervento concreto di tutela e di studio professionale con il coinvolgimento delle agenzie regionali dedicate, come Forestas. Siamo fortemente preoccupati. Questa Giunta ha tutte le responsabilità dell'incuria, in continuità con la precedente».

