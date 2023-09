Strage dell’11 Settembre, 22 anni dopo: gli Stati Uniti si fermano per ricordare 

Washington. «Oggi ricordiamo le 2.977 vite preziose strappateci l'11 settembre e riflettiamo su tutto ciò che andò perduto. La stessa storia americana cambiò quel giorno di 22 anni fa, ma quello che non poteva cambiare è il carattere di questa nazione»: Joe Biden ha dato il la su X alle commemorazioni del 22mo anniversario degli attentati di Al-Qaida, prima di diventare il primo presidente americano a celebrarlo nella remota Alaska, in una base militare.

Una scelta dettata dai tempi del ritorno dalla sua tappa in Vietnam dopo il G20, ma che evidenzia come l'impatto di quel tragico giorno continui ad essere sentito. Anche quest'anno l'America si è fermata per ricordare quegli attacchi con cerimonie, veglie, fiaccolate, minuti di silenzio, tra memoriali, caserme di pompieri, municipi, campus universitari. Più i rintocchi delle campane nel momento degli attacchi e la rituale, straziante lettura dei nomi delle vittime.

