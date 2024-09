Strage del treno, il caposcorta distratto dal telefono? 

TORINO. Era forse distratto dal cellulare Antonio Massa, il caposcorta di Rfi che la sera del 30 agosto 2023 diede l’ok all'inizio dei lavori sui binari della stazione di Brandizzo, dove pochi minuti dopo un treno travolse, uccidendoli, cinque operai: Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo.

A conferma dell'ipotesi al vaglio della Procura di Ivrea c'è uno screenshot consegnato agli inquirenti da un collega di Massa, un responsabile della sicurezza di Rfi. Quella sera Massa aveva postato su WhatsApp un link con un articolo da Facebook. Questo sarebbe avvenuto alle 23 e 45. Quattro minuti dopo, alle 23.49, la tragedia. «Ho fatto lo screenshot il giorno dopo, poiché la cosa mi colpì molto», ha fatto mettere a verbale l'autore del fermo immagine.

Le indagini dovranno accertare se la distrazione del caposcorta sui social possa avere influito sulla tragedia. L'analisi dei tabulati telefonici e delle celle di collegamento al web potrà fornire o meno una conferma sull'eventuale distrazione del caposcorta in quei minuti, ipotesi vagliata comunque dagli inquirenti sin dall'inizio. Si è conclusa intanto l'analisi delle scatole nere del treno, che ha confermato l'impossibilità per l macchinista di fermare il convoglio in tempo. Per la strage sono quindici gli indagati: undici persone e quattro società.

