«Strade vietate per noi disabili» 

È ferma vicino alla porta d’ingresso di casa la carrozzina di Luigi Zuddas, 83enne di Assemini: «Mio marito – dice Efisia Fara, 76 anni – lavorava come gommista. Una persona gentile, educata, voluta bene da tutti. Ama vivere e vorrebbe uscire, passeggiare per le vie di Assemini». Per loro la cittadina è un percorso a ostacoli: «Con immensa fatica ho tentato in più occasioni di portarlo in giro per il paese e, ogni volta, abbiamo rischiato di ribaltare la carrozzina. Marciapiedi alti, strade dissestate e assenza di scivoli rendono le passeggiate rischiose: ci abbiamo rinunciato».

In struttura

Luigi parla con gli occhi e interagisce coi gesti. Nonostante un ictus gli abbia ridotto le abilità motorie, dimostra ogni giorno una gran voglia di vivere. La sua invalidità, riconosciuta al 100 per cento, lo costringe a muoversi con la sedia a rotelle. Il più grande sforzo che è costretto a fare è quello di scendere i gradini della sua abitazione distribuita su due livelli per raggiungere il pianerottolo di casa dove, ad attenderlo ogni mattina dal lunedì al venerdì, c’è il pulmino di una comunità integrata di Elmas. La residenza per anziani non autosufficienti è diventata per l’uomo uno stacco dalla monotona routine casalinga all’interno della sua ampia abitazione. E anche ieri mattina Luigi non ha rinunciato a incontrare i tanti coetanei che, come lui, non sono più autosufficienti.

In casa

Ad aprire il portoncino di casa ad Assemini la moglie Efisia: «Viviamo al primo piano. Ogni giorno accompagno Luigi al piano di sotto e lo aiuto, insieme agli operatori sanitari, a salire sul pulmino. Non abbiamo un servoscala, non ce lo possiamo permettere, le spese della struttura sono a carico nostro».

Ad Assemini l’anziano vive con la moglie che, con tanto sacrificio, accudisce il compagno di una vita e padre dei loro tre figli maschi. Uno di loro, Nicola, l’unico residente in zona, li assiste ogni giorno.

Con l’umile pensione Luigi ed Efisia fanno difficoltà ad arrivare a fine mese, anche perché pagano la retta mensile della struttura per anziani. Eppure non chiedono nulla, solo l’opportunità di godersi, almeno nei fine settimana, gli spazi esterni di un paese dove vivono ormai da più di cinquant’anni.

In strada

Ogni tanto Efisia ci ha provato a passeggiare col marito in carrozzina, ma non senza difficoltà: «Per fortuna i concittadini e i passanti sono stati generosi e disponibili. Più di una volta siamo stati aiutati a rimettere in carreggiata la carrozzina. Ma così non si può andare avanti, vorremmo essere più autonomi negli spostamenti. Io non guido e camminare a piedi e l’unica libertà che ci rimane. Se solo i marciapiedi e le strade venissero resi fruibili, abbattendo le barriere architettoniche, per noi sarebbe tutto più semplice».

Uomo d’altri tempi, educato ma testardo, Luigi Zuddas risponde alle domande solo con cenni di “si” o di “no”. Ma gli occhi gli si sono illuminati alla proposta della moglie: «Chiediamo al Comune di sistemare i marciapiedi. Dateci l’opportunità di vivere la nostra città, non chiediamo altro. Ci appelliamo alla nostra amministrazione, abbiamo fiducia nelle istituzioni».

