Strade vicinali, via libera in Consiglio al regolamento 

È stata una giornata lunga e intensa ieri per il Consiglio comunale che si è riunito nell’aula di via Giofra dopo oltre un mese dall’ultima seduta.

A condizionare il clima la terribile notizia della morte, la sera prima a pochi metri dal palazzo del Comune, del piccolo Roberto Melis, arrivata qualche minuto prima dell’inizio dell’assemblea. Consiglieri e consigliere erano attoniti e, forse anche per questo, i toni sono rimasti pacati per tutta la durata della seduta che, iniziata alle 9.30 è terminata alle 15 circa anche a causa del grande caldo che ha imposto al presidente, Gino Melis, di fare delle pause.

Prima della discussione dei punti all’ordine del giorno una sfilza di interrogazioni da parte della minoranza ha impegnato per un paio di ore la Giunta. Sul tavolo due variazioni di bilancio urgenti a una delibera di Giunta e l’approvazione del regolamento per le strade vicinali. Tutti i punti sono stati approvati nonostante i gruppi della minoranza “Quartucciu nel cuore” e quello misto si siano astenuti per il primo, votato contro per il secondo e abbiano infine deciso di abbandonare l’aula per il terzo. Il Consiglio si riunirà nuovamente, prima delle ferie, il 27 luglio alle 9.30 con altri due punti da trattare: una variazione al programma triennale delle opere pubbliche e un assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2023.

