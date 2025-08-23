VaiOnline
Sinnai.
24 agosto 2025 alle 00:20

Strade vicinali, stanziati 80mila euro 

Nel piano di opere pubbliche da realizzare con un avanzo di amministrazione di circa 900mila euro, recentemente approvato dal Consiglio comunale di Sinnai, figura anche una spesa di 80mila euro da destinare alla sistemazione di strade di campagna. L’obiettivo è quello di intervenire in alcune strade vicinali estremamente trafficate anche da mezzi agricoli pesanti. Fra queste , quella di “Su Pranu”, una delle poche strade asfaltate, ma danneggiata anche da grosse buche che rendono il traffico estremamente pericoloso. Due anni fa, è stato sistemato un piccolo tratto all’altezza del rio. «Stiamo pensando a interventi prioritari-ha detto l’assessora ai Lavori pubblici Katiuscia Concas. L’obiettivo e “Su Pranu” come altre strade: ci stiamo muovendo alla ricerca di altri finanziamenti».

