Approvazione del regolamento comunale per la gestione delle strade vicinali pubbliche e due variazioni di bilancio urgenti: sono i punti all’ordine del giorno, messi nero su bianco dal presidente Gino Melis, nella convocazione del Consiglio comunale che, dopo oltre un mese dall’ultima seduta, giovedì alle 9.30 richiama nell’Aula di via Giofra maggioranza e opposizione. Ci sarà spazio anche per le interrogazioni dei consiglieri.