Strade vicinali, incubo per i residenti 

Buche come crateri, polvere d’estate e, alla prima pioggia, veri e propri laghi artificiali. La periferia oristanese torna a fare i conti con strade che mettono a dura prova la pazienza dei residenti e le sospensioni della auto. In alcune zone il disagio è ormai cronico, come in località Is Pastureddas, dove muoversi in auto è diventato un esercizio di equilibrio tra sterrato sconnesso e pozzanghere profonde.

D’estate la strada «diventa una gimcana obbligata - raccontano i residenti – si procede a passo d’uomo, schivando buche e respirando polvere». Con la pioggia, però, il quadro peggiora ulteriormente: «Si formano veri e propri laghi, le buche spariscono sotto l’acqua e ogni passaggio è un rischio».

Il problema è noto anche in Comune, l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, non fa sconti alla realtà, ma chiarisce subito i limiti entro cui l’amministrazione può muoversi: «Le risorse limitate che abbiamo sono destinate alle strade comunali. Per quanto riguarda quelle vicinali, invece, possiamo intervenire solo su richiesta dei frontisti».

Una possibilità, dunque, c’è ma passa dalla collaborazione dei residenti. «In caso di richiesta unitaria dei frontisti – precisa Licheri – il Comune può partecipare fino al 50% delle spese, come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio comunale durante la Giunta Tendas». Nel frattempo, a ogni pioggia, Is Pastureddas continua a trasformarsi da strada a specchio d’acqua, costringendo chi ci vive a una quotidiana prova di slalom. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA