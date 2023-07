Una turista ligure è morta in un incidente sulla 131, all'altezza di Sanluri: viaggiava in moto con il marito, grave in ospedale. Tra Lunamatrona e Ussaramanna una cisterna del latte è uscita di strada: grave l’autista, un 49enne di Usellus. A Cagliari Tir in cunetta tra la 131 e la 554: traffico bloccato per una decina di ore.

l alle pagine 19, 29