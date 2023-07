Strade urbane e rurali, 300 mila euro per i progetti 

Intervento dell’Unione dei Comuni Barbagia sulla viabilità degli otto Comuni. Previsti lavori per 300 mila euro grazie a fondi ministeriali. L’ente, presieduto da Paolo Ledda, sindaco di Sarule, ha definito gli incarichi per la redazione di progetti. A Gavoi l’intervento riguarderà la sistemazione della via Eleonora; a Lodine la messa in sicurezza della strada Su Gardosu; a Ollolai le strade rurali Litu, Sinasi e Palai; a Olzai le vie Sant’Anastasio, Rimembranza, Arginamento, Dell’Angelo e Delle Concie; a Oniferi la messa in sicurezza dell’ingresso alla statale 128 a valle dell’abitato, delle vie Gramsci, Matteotti e altre adiacenti; a Ovodda i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada rurale Sae Quarantam nella via S. Sini (circonvallazione) e intersezioni; a Tiana previsti lavori di sistemazione della via San Leone Magno.

«Questi progetti - dice Ledda - interessano dei tratti di viabilità che per ciascuna comunità rappresentano importanti arterie veicolari e pedonali. Consentiranno inoltre di poter disporre di elaborati fondamentali per la richiesta degli opportuni finanziamenti, che a progettazioni ultimate saranno prontamente richiesti».

Il finanziamento copre la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici.

