Strade, un disastro in tutta la città 

Le buche non sono una novità. Ma stavolta il conto lo stanno presentando le piogge incessanti delle ultime settimane. L’acqua ha scavato, allargato crepe, fatto saltare rattoppi già troppo fragili. E in diversi punti l’asfalto ha ceduto di colpo, trasformando tratti di strada in percorsi a ostacoli. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: tratti di carreggiata ceduti all’improvviso, superfici irregolari, avvallamenti da attraversare con cautela. Le fotografie documentano un quadro diffuso.

Pericoli

In diverse zone – da via Amsicora a via Santu Lussurgiu, da via Palmas a via Campania – l’asfalto appare segnato da fenditure che si allargano, bordi sgretolati, toppe che non hanno retto alla pressione dell’acqua. Situazioni analoghe si riscontrano in via De Gasperi, in via Venezia e nelle parallele, in via Falliti e in via Quasimodo ma anche nella rotonda di piazza Manno. Non è un singolo punto critico, ma una trama di cedimenti che attraversa più quartieri. In molti casi le buche non sono semplici sconnessioni superficiali. Alcune hanno margini netti, altre si sviluppano attorno ai chiusini, creando scalini improvvisi tra una porzione di asfalto e l’altra. Quando piove si riempiono e diventano quasi invisibili. Oppure spariscono dietro alla segnaletica che da provvisoria diventa permanente.

Allarme sicurezza

Si procede rallentando bruscamente o cambiando traiettoria all’ultimo istante. Per motociclisti e ciclisti il rischio aumenta, soprattutto nelle ore serali o con scarsa visibilità (altro problema della città). Il traffico continuo e il passaggio dei mezzi pesanti aggravano una situazione già compromessa, ampliando i cedimenti e rendendo instabili anche rattoppi relativamente recenti. Non è solo un problema di decoro urbano: è una questione di sicurezza.

Centro storico

Capitolo a parte merita il centro storico: ci sono vie che una pennellata di bitume non la vedono da troppi decenni (tutte quelle dietro il comando dei vigili urbani, ad esempio) e altre, appena riqualificate, che già gridano aiuto. In diverse vie e piazze i tozzetti sono già saltati (piazzetta Corrias ad esempio, dove gli operai comunali sono intervenuti poche settimane fa) o risultano fuori sede.

L’assessore

L’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, non nasconde la criticità: «Abbiamo in calendario diversi interventi; avremmo dovuto iniziare in questi giorni, purtroppo la pioggia non concede tregua e abbiamo dovuto posticipare». L’esecuzione dei lavori richiede condizioni meteo stabili, indispensabili per garantire ripristini efficaci. Una parte consistente degli interventi riguarda inoltre ripristini a carico delle società che hanno effettuato tagli sull’asfalto per la posa dei sottoservizi. «Stiamo sollecitando le aziende perché provvedano quanto prima», precisa l’assessore. Il cronoprogramma comprende anche le strade vicinali e quelle delle frazioni: la partenza era fissata per il 2 febbraio, ma il maltempo ha imposto uno slittamento. Nel frattempo, la mappa delle criticità si allarga. E ogni nuovo acquazzone scava un po’ di più.

