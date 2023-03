Strade, troppi pericoli e zero lavori 

Ancora da decidere il punto di ritrovo della manifestazione: si ipotizza l’incrocio tra la strada 8 e la Provinciale 69, «Un incrocio che è diventato il simbolo di ciò che sta accadendo nelle nostre strade», sottolinea la sindaca di Arborea, Manuela Pintus. «Stiamo chiedendo le autorizzazioni per lo svolgimento della manifestazione, dobbiamo capire se farlo alla strada 8 perché ci sono diverse criticità», fa sapere Pintus. Su questo incrocio, per il quale nel 2020 la Provincia aveva programmato risorse per la realizzazione di una rotatoria sostitutiva, la sindaca chiede spiegazioni: «Vogliamo sapere a che punto è la questione della rotatoria».

L’ultimo scontro lo scorso venerdì, sulla strada Provinciale 49 che conduce ad Arborea. Si aggiunge alla catena di incidenti che da anni condizionano la viabilità del Terralbese, con rettilinei caratterizzati da incroci a raso pericolosi. Ma ancora tutto tace dalle istituzioni: non sono bastate le lettere indirizzate dalle amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo, in cui si chiedevano fondi per effettuare interventi e mettere in sicurezza le strade della Provincia che si intersecano con quelle comunali.

La mobilitazione

Proprio a causa di queste risposte mancate, domenica 19 Arborea si mobiliterà per dire basta alla scia di incidenti e sollecitare Provincia, Regione e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a intervenire.

Ancora da decidere il punto di ritrovo della manifestazione: si ipotizza l’incrocio tra la strada 8 e la Provinciale 69, «Un incrocio che è diventato il simbolo di ciò che sta accadendo nelle nostre strade», sottolinea la sindaca di Arborea, Manuela Pintus. «Stiamo chiedendo le autorizzazioni per lo svolgimento della manifestazione, dobbiamo capire se farlo alla strada 8 perché ci sono diverse criticità», fa sapere Pintus. Su questo incrocio, per il quale nel 2020 la Provincia aveva programmato risorse per la realizzazione di una rotatoria sostitutiva, la sindaca chiede spiegazioni: «Vogliamo sapere a che punto è la questione della rotatoria».

«Solo silenzi»

«È da più di cinque anni che inviamo lettere alle istituzioni e prima di noi lo hanno fatto le amministrazioni precedenti», specifica la sindaca. Missive in cui il Comune ha presentato relazioni sullo stato della viabilità e ha chiesto finanziamenti straordinari per rimettere in sesto le strade. «Un’altra risposta che attendiamo dalla Provincia è sulle segnalazioni che abbiamo effettuato, riguardanti la segnaletica orizzontale e verticale e le condizioni degli incroci che intersecano a raso le nostre strade», prosegue Pintus.

I punti critici

È un reticolato molto esteso e non privo di insidie anche per i residenti, quello di Arborea. Sono circa 125 chilometri di strade lineari, che convergono con Provinciali. Le elenca la sindaca Pintus: «La principale, che è la 49; la 52 che attraversa il Centro 1 e il Centro 2; la 69 che attraversa Luri e porta a Marceddì; la 50 che si collega a Tanca Marchesa».

«Chiediamo alla Regione e al Ministero di darci un supporto economico per la sistemazione straordinaria delle strade. Noi siamo intervenuti in questi anni con i pochi fondi che avevamo a disposizione», spiega la sindaca. Risorse che scarseggiano perché Arborea ha un maggior gettito Imu rispetto agli altri paesi. «Siamo tra quei comuni che alimentano un fondo che viene ripartito tra altri centri che ci sottrae Imu. Dal 2013 a oggi ci ha sottratto più di 4 milioni e 700 mila euro», conclude Manuela Pintus.

