Strade trincea, transenne e disagi dopo i temporali 

Strade trincea a Nuoro, le piogge hanno danneggiato anche gli asfalti nuovi. Gli acquazzoni dei giorni scorsi hanno aggravato le vie cittadine, sia quelle asfaltate sia quelle sterrate, divenute vere e proprie pozze d’acqua. Le voragini sono comparse in via Lucania, via Mannironi, tra i due ingressi principali della città e via Biasi. Alcune sono state subito riparate dopo l’intervento dei vigili urbani che hanno sostato in auto e a piedi per segnalare le buche. Ora, asfaltate, presentano rigonfiamenti che causano leggeri rallentamenti al traffico. Altre sono segnalate da transenne. Gli slalom sono costanti.

Chiusa al traffico per frana la strada statale 129, sotto la Madonnina di viale Ciusa. Resta off limits la galleria di Mughina. In questi giorni, sia per lavori in corso che per nuove regole che disciplinano il traffico in vista del Redentore, alcune vie sono state bloccate o vengono segnalate deviazioni come nel caso di viale Sardegna - chiusa poco prima della rotatoria a causa di alcuni lavori in corso - dove ieri mattina un autista del pullman ha avuto difficoltà nell’abituale giro verso via Mannironi; ha deviato verso via Lucania riprendendo poi la corsa quotidiana.

