Strade trincea tra buche e pericoli per gli automobilisti 

È diventata impercorribile la strada che collega Macomer col Montiferru e il monte Sant'Antonio, come tutte le arterie del territorio e quelle di accesso al capoluogo del Marghine. Buche e solchi le hanno trasformate in autentiche trincee e rendono il traffico automobilistico difficoltoso e per certi sensi pericoloso.

La situazione è sempre critica sulla strada per Nuoro col viadotto di Rio S’Adde, dove da oltre un anno il tratto è percorribile a velocità limitata, a soli a 30 chilometri orari, a causa dei giunti che si sono disconnessi. L’estate scorsa la Provincia aveva annunciato il finanziamento di 150 mila euro per sostituire i giunti, ma i lavori non sono mai iniziati e ancora non sarebbero neanche appaltati. Si tratta di un tratto di strada di pertinenza provinciale, prolungamento della statale 129 Nuoro-Macomer. Situazione non diversa sulla vecchia Carlo Felice che collega la cittadina all’area industriale di Tossilo e alla 131. Soprattutto nelle curve di Orovò, in prossimità della linea ferroviaria, da qualche tempo ci sono preoccupanti smottamenti e frane che non sono mai state riparate.

Le buche sono presenti all’ingresso nord di Macomer e lungo il vecchio tratto che collega l’abitato sulla parte nord, fino al congiungimento alla 131, verso Sassari, dove da anni si attende la realizzazione di uno svincolo per eliminare il pericoloso incrocio a raso.

