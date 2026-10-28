Strade trincea, non ci sono tutti i 292 milioni che servono 

Servono 292,5 milioni di euro per le strade provinciali, ma non ci sono. Per la Provincia, presieduta da Giuseppe Ciccolini, servirebbero 180 milioni per la viabilità e 112,5 milioni per i ponti. Ne sono arrivati 86: l’obiettivo è ottenere ulteriori finanziamenti. Sono 956 i chilometri, 210 i ponti censiti e 37 le strutture con un livello di attenzione alto o medio-alto. La fotografia emerge ieri alla conferenza promossa da Ciccolini con l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu.

Al centro sicurezza, cantieri e risorse, con le richieste dei sindaci e la testimonianza di #AdessoBasta sulle vittime della strada. «In questi due anni abbiamo stanziato in tutto 105 milioni di euro per le strade della Provincia di Nuoro», dice Piu. E sulla galleria di Mughina: «Abbiamo impresso una significativa accelerata prendendo direttamente in carico l’opera come assessorato». I lavori inizieranno entro marzo 2027 e termineranno a dicembre 2028.

Il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Franco Solinas, spiega: «Sono stati chiusi 30 interventi, 19 sono in corso e 62 programmati. Per una rete accettabile servono circa 290 milioni, con un piano straordinario per ponti e strade». Ciccolini afferma: «Regione e Stato mettono le stesse cifre, ma vorremmo ricevere più risorse dallo Stato». Parla dei lavori sulla Oliena-Orgosolo: lunedì via alle bitumazioni dei tratti peggiori; lavori in corso a Siniscola (una rotatoria), a Orani (su una strada abbandonata) e Cala Gonone per illuminare la galleria.

La sindaca di Fonni, Daniela Falconi, definisce il Nuorese «la peggiore provincia in Italia per le condizioni delle strade. I finanziamenti non devono dipendere solo dal numero di abitanti».

L’ex assessore regionale Pierluigi Saiu contesta la gestione delle risorse: «La Regione annuncia 105 milioni, ma dovrebbe anche spendere quelli già stanziati». Infine, #AdessoBasta. «Le istituzioni dovrebbero aiutarci e proteggerci, in modo che un errore non sia una condanna a morte», dice Antonella Soddu, sorella di uno dei ragazzi morti nel 2024 a Fonni. Annarita Doneddu, madre di Francesco e Matteo Pintor, morti sulla 129: «Tutti dovremmo sentirci responsabili. Non stiamo abbassando il dato degli incidenti, il 30 per cento dipende dalle strade».

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