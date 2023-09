Strade trincea, disabili prigionieri 

La rabbia ha gli occhi gonfi e la voce rotta di Angelina Floris: sua sorella Francesca 37 anni, è costretta a spostarsi con la carrozzina ed è chiusa in casa perché la strada dove vive è un percorso di buche e pozzanghere. Poi ci sono Rita, Alejandro, Ottavia e tanti altri che vivono lo stesso dramma. Prigionieri dentro quattro mura perché deambulatori, carrozzine e motorini elettrici non possono transitare.

La protesta

Si sono ritrovati in via Delle Ginestre, insieme ad Andrea Deiana, presidente dell’associazione Naba che si occupa di abbattimento delle barriere architettoniche, per denunciare le condizioni delle strade delle lottizzazioni del litorale. Perché se è vero che il Comune è pronto a gettare una colata d’asfalto anche nella costa, ci sono strade che o non rientrano ancora nell’elenco o che sono imbrigliate nelle controverse questioni tra strade vicinali e piani di zona.

«Mia sorella Francesca è in carrozzina» racconta Angelina Floris che nella sua casa in via Delle Ginestre ha ospitato l’incontro, «ed è da anni che stiamo combattendo. È una strada sterrata piena di buche e quando piove non si riesce nemmeno a passare. Il pullmino dell’Aias ormai non passa più e come faccio io che non ho macchina a portare fuori mia sorella?».

Disperazione

Lo stesso dramma lo vive Rita Sarritzu che vive in via Neapolis, anche questa strada bianca. «Ma siamo in queste condizioni da decenni» dice, «io ho un motorino elettrico e non posso uscire perché ci sono talmente tante buche che rischio di cadere. Quando piove poi si forma una piscina. Morale: sono rinchiusa in casa. Ho chiesto tante volte al Comune, ma niente è cambiato».

Serena Fazio e suo figlio Alejandro già da tempo hanno denunciato le condizioni di via Mulinu Coccu, traversa di via Dell’Autonomia Regionale Sarda: «Com’e possibile che in presenza di un’emergenza di un disabile, con il pullmino dell’Anfass che non può passare a prendere mio figlio, non si possa fare niente? Alejandro che si muove con il bastone è persino caduto nel fango. Se questa è come dicono una strada vicinale, perché passano i mezzi pubblici della spazzatura?». Arrabbiata anche Ottavia Mereu: «Mio marito ha 81 anni e si muove con il deambulatore. Ma non può uscire perché la nostra strada, via Sirai, è devastata. Eppure dovrebbe essere una strada residenziale e turistica».

L’associazione

A guidare i disabili nella protesta è Andrea Deiana. «Abbiamo fatto diversi sopralluoghi e soprattutto gli stradelli sono impraticabili. Si discute da tempo se siano strade vicinali ma una soluzione bisogna comunque trovarla. Abbiamo mandato una mail al sindaco per capire com’è la questione. Vogliamo fare una cosa costruttiva e non distruttiva». E conclude: «Presto faremo dei sopralluoghi anche in centro città per verificare la presenza di barriere architettoniche».

