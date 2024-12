Strade trincea, a Su Tremini torna la rabbia 

Sono bastati due giorni di pioggia per rendere le disastrate strade di Su Tremini, a Monserrato ancora più impercorribili tra enormi pozzanghere, fango e voragini. Una situazione che continua a creare enormi disagi agli abitanti della frazione.

«Se continua a piovere dovremo comprarci un elicottero per poter uscire da casa – dice Sergio Lai, un residente -. Ci sono persone con difficoltà di deambulazione e anziani che i primi giorni dopo le piogge non possono uscire. Dopo che piove, infatti, le strade si trasformano in veri e propri acquitrini fangosi. L'acqua piovana rimane dentro le buche per giorni e giorni. Oramai non siamo cittadini di serie b, ma proprio di serie c». Il Comune però ha le mani legate. Perché possano iniziare i lavori di urbanizzazione, infatti, occorre l'applicazione del capitolo relativo alla località contenuto nel Piano urbanistico comunale approvato lo scorso anno ma che per poter essere messo in pratica ha bisogno del via libera della Regione.

