«Strade trasformate in trincee, ora basta» 

Strade e marciapiedi trasformati in trincee, fra pericoli per pedoni e automobilisti, e perdite idriche di cui in tanti a Selargius - cittadini e politici - continuano a lamentarsi. «Troppi ritardi nelle riparazioni e per i ripristini stradali», la denuncia dai banchi della minoranza in Consiglio comunale dove c’è chi propone alla Giunta la possibilità di agire con sanzioni e azioni legali contro Abbanoa. «Non possiamo sostituirci alla società idrica, ma ho chiesto anche di recente più efficienza», le parole del sindaco Gigi Concu.

La discussione

L’argomento è tornato al centro del dibattito politico in Comune durante la discussione della mozione proposta dall'esponente della minoranza Franco Camba. Nel documento Camba chiedeva di «definire accordi di servizio che prevedano tempi certi massimi per l’intervento su guasti e perdite, nonché per il ripristino delle pavimentazioni; richiedere che tali accordi contengano clausole sanzionatorie e penali in caso di mancato rispetto dei tempi concordati». Non solo: veniva chiesto di «predisporre una procedura che disciplini la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva – affidando i lavori anche a imprese esterne – qualora Abbanoa non adempia nei tempi prestabiliti, con successivo recupero delle spese sostenute nei confronti del gestore». E di «inserire nel bilancio comunale una dotazione finanziaria preventiva (fondo per interventi urgenti sostitutivi) da attivare in casi eccezionali, con modalità contabili compatibili con l’imputazione delle spese ad Abbanoa».

Le responsabilità

Il tema, come prevedibile ha acceso la discussione nell'Aula di piazza Cellarium. «Non possiamo intervenire sulla rete idrica al posto di Abbanoa», sottolinea il sindaco, «questo comporterebbe accollarci responsabilità enormi nei confronti della società idrica, con lavori che probabilmente andranno ripetuti e a quel punto a spese nostre. Non abbiamo nessun interesse ad aprire contenziosi», dice Concu, «esigiamo però che le perdite vengano riparate e che la Regione stanzi risorse per sostituire tutte le reti colabrodo. Non è pensabile che gli enti locali debbano farsi carico anche dei disservizi nelle condotte idriche, abbiamo già altri problemi da risolvere». E e da una parte Abbanoa sinora ha investito oltre 4 milioni nell'efficientamento della rete cittadina, compresi i lavori in corso in via Roma dallo scorso aprile, ci sono quelle di via Trieste e via Manin - per citare alcuni fra i tratti più problematici - che hanno bisogno di un restyling urgente. «Quello che faccio, e ho sempre fatto», conclude Concu, «è battermi per pretendere che Abbanoa intervenga per risolvere i disagi, cosa che ribadirò anche alla prossima assemblea dei soci».

I passi

La mozione alla fine non è stata votata, probabilmente verrà rivista e riportata in Consiglio. «L’intenzione era dare un indirizzo politico per valutare l'ipotesi di una procedura, parliamo di perdite idriche di mesi e questo non è più accettabile», ribadisce Camba. Sulla stessa linea il resto dell’opposizione. «Non possiamo far finta di niente, i disagi li subiscono prima di tutto i cittadini», il commento del capogruppo del Pd Omar Zaher. «Fra l'altro parliamo di sprechi d’acqua mentre c’è l’intera Isola quasi a secco: votare un documento in Consiglio comunale dove si chiede ad Abbanoa celerità e rispetto, è necessario per risolvere davvero i problemi lamentati da tempo».

