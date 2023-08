Strade-trappola, rivolta dei sindaci 

L’intero sistema viario del Marghine, quello statale e quello provinciale, versa in condizioni di degrado e abbandono, teatro di numerosi incidenti e con strade disseminate di croci. A lanciare l’allarme sono i sindaci, portavoce di una protesta di cittadini esasperati e impres che vivono un perenne disagio. La statale 129, che collega Marghin e Planargia col Nuorese, attende di essere messa in sicurezza. A parte il degrado e l’esigua carreggiata, le situazioni di pericolo sono bene evidenti, in tutti gli ingressi per Silanus, per i siti archeologici e poi a Birori, dove gli incroci a raso sono ben quattro in soli 400 metri e mai si è intervenuti per risanare una situazione estremamente degradata.

Il viadotto

Pericolo nel viadotto di S’Adde, dove è stato effettuato un intervento tampone lo scorso febbraio, che ora si sta rivelando un autentico pericolo. Si prosegue in una strada dove si verificano frane e la carreggiata è stretta. La viabilità non migliora dopo Macomer, nella strada verso la Planargia. Agli inizi di giugno è bastato un temporale a mettere in evidenza la precarietà della struttura, rimasta bloccata per manutenzione per oltre un mese.

Circonvallazione

La situazione peggiora nella circonvallazione di Sindia, circa 7 chilometri di disagi e pericoli. Solo all’inizio dell’anno è stato consegnato il primo tratto (circa 4 chilometri), messo in sicurezza grazie a un finanziamento della Regione di 2 milioni e 700 mila euro. Restano da completare gli altri tre chilometri, costellati di voragini e con l’asfalto sconnesso. Per i lavori servono altri 3 milioni di euro.

Altre arterie

Versa in condizioni disastrose la provinciale che collega Borore con la 131 e Ottana, complementare alla statale 129, e unisce anche Dualchi e Noragugume. Peggio ancora la vecchia Carlo Felice, che da Macomer va all’area industriale di Tossilo, ai siti commerciali, a Borore e 131. Carreggiata stretta e 6 chilometri di curve, dove si registrano smottamenti, frane in più punti. In precarie condizioni la provinciale che collega la 131, a Campeda, con Bolotana e le zone della montagna di interesse turistico e culturale. A questa si aggiungono le lacune della 131, che attraversa una parte del Marghine.

Gli amministratori

«Gli enti preposti - dice il presidente dell’Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca - abbiano un occhio di riguardo per questo territorio». Riccardo Uda, sindaco di Macomer: «Chiediamo un incontro urgente con Regione, Provincia e Anas per risanare questa grave situazione». Dello stesso avviso Francesco Manconi (Bolotana), Franco Scanu (Sindia), Tore Ghisu (Borore), Francesco Caggiari (Bortigali), Rita Zaru (Noragugume) Silvia Cadeddu (Birori) e gli altri sindaci del territorio.

