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Nuraminis.
02 novembre 2026 alle 00:56

Strade trappola dopo i lavori 

Mancato ripristino dell’asfalto: la minoranza “sveglia” la Giunta 

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A distanza di diversi mesi dalla chiusura dei lavori, a Nuraminis i tagli stradali derivati dal cantiere per la posa dei cavi della fibra ottica continuano a rappresentare un intralcio e un pericolo, per la circolazione veicolare e pedonale.

La minoranza

Il caso del mancato ripristino degli scavi è finito al centro un’interrogazione presentata dalla minoranza consiliare guidata da Federica Pinna: «Qual è la programmazione degli interventi di ripristino?», il quesito posto al sindaco Stefano Anni e all’assessore dei lavori pubblici Giorgio Cappai.Non è tutto: l’opposizione ha pure puntato il dito, e chiesto spiegazioni, sull’ordinanza con cui il primo cittadino lo scorso 21 gennaio imponeva ala ditta esecutrice ripristini immediati: «Perché è stata disattesa?».

In Aula

A rispondere, in Aula, è stato l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Cappai, il quale ha spiegato che quel giorno di dieci mesi fa «il sottoscritto non ricopriva ancora la carica» attualmente rivestita. Poi l’esponente della Giunta ha aggiunto: «I ripristini degli scavi sono cominciati a settembre, siamo consapevoli dei disagi ma è doveroso dire che il caso ha interessato altri Comuni con problemi identici ai nostri. Il sindaco e l’ufficio Tecnico seguono la vicenda», ha assicurato.

Il primo cittadino

In ogni caso «l’ordinanza non è stata disattesa: se fosse dipeso da noi le opere di ripristino sarebbero già terminate, ma i lavori di posa della fibra sono un’infrastruttura di livello nazionale sui quali il Comune non può intervenire», è intervenuto il sindaco Stefano Anni.

Le condizioni

Dibattito politico a parte, a Nuraminis il ripristino dei tagli stradali per la posa della fibra sono incompiuti e in ritardo. Nelle ultime settimane l’impresa esecutrice è intervenuta a più riprese (una toccata e fuga) con una tempistica e una programmazione indecifrabile, che allungano i pericoli e disagi nelle strade del paese in cui è arduo persino procedere a piedi.

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