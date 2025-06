Strade trappola, cresce l’allarme 

Il dissesto e la scarsa manutenzione sono più che evidenti. Le strade di accesso a Macomer sono in pessime condizioni, con diversi problemi che ne compromettano la sicurezza e la fruibilità. La situazione rigurda strade statali, provinciali e anche comunali. La ex Carlo Felice (ora provinciale) che da Macomer porta alla zona industriale di Tossilo e al bivio di Borore, che è l’uscita per la statale 131 verso Cagliari, è un percorso di guerra pericoloso. Si è in attesa di un intervento per risanare un costone franoso.

Peggio ancora le condizioni della provinciale che collega Macomer col Montiferru, quindi col monte Sant’Antonio. Una costellazione di buche di tutti i tipi e dimensioni crea una situazione di grande pericolo. Stessa situazione all’uscita nord della cittadina, verso la Planargia e Sassari, un tratto di pertinenza comunale e dal bivio per Bosa fino alla 131 di competenza statale. Lo stato di abbandono delle strade, che sono poi le principali vie di accesso a Macomer, sta progressivamente isolando la cittadina.

«Fin dove ce lo consentono le risorse a disposizione stiamo intervenendo - dice l’assessore ai Lavori pubblici, Aldo Demontis - per quanto riguarda le strade provinciali e statali, non passa giorno che non interveniamo e sollecitiamo la Provincia». Con l’avvio del termovalorizzatore di Tossilo, si prospetta un intasamento delle varie strade che portano all’area dell’inceneritore che, a regime, dovrà raccogliere i rifiuti di 147 paesi del centro e del nord Sardegna. Un problema al quale si deve trovare subito una soluzione.

